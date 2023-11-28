بسمة بوسيل طليقة تامر حسني تواجه بلاغاً قضائياً... فما هي تهمتها؟

بسمة بوسيل طليقة تامر حسني تواجه بلاغاً قضائياً... فما هي تهمتها؟

قبل أيام، أدّت الفنانة بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، أغنية "الأماكن" للفنان محمد عبده وأهدتها الى روح والدها، وكتبت "هذه الأغنية كانت رحلة والدي عندما كان يوصلني إلى الجامعة ويحفظها لي كل صباح، لقد شعرت بكلامها حتى مات، اللهمّ ارحم والدي واغفر له".

لكن بسمة بوسيل لم تتوقع أن تواجه بلاغاً قضائياً بسبب أداء هذه الأغنية، فكشفت عبر خاصية القصص القصيرة "حتى الكوفر اللي كنت عملاه لبابا عايزين يقاضوني عشانه! زعلانة إني بمسح حاجة عملتها بكل مشاعري لأبويا. لو كان ليا رصيد فني عمري ما هحبط أي بني آدم حب يغنّي حاجة ليا "u guys can claim it إلا لو الموضوع حاجة ثانية!".