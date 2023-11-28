وفاة فنان عربي شاب برفقة عازف في حادث سير مروّع... اليكم التفاصيل

وفاة فنان عربي شاب برفقة عازف في حادث سير مروّع... اليكم التفاصيل

توفي الفنان العربي الشاب محمد بوسماحة برفقة العازف أمين لاكولومب في حادث سير مروّع، بالإضافة الى إصابة شخص ثالث بجروح خطيرة، وذلك بالقرب من زافينتيم في بروكسل.

وتم إغلاق الطريق الداخلي في بروكسل لمدة ساعتين تقريبًا بسبب الحادث الخطير الذي وقع بين سيارة وشاحنة، ما تسبب في زحمة سير طولها حوالي عشرة كيلومترات.