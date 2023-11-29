"شمس الأغنية ليست بخير"... كيف ردّت نجوى كرم بعد القلق على صحتها؟

"شمس الأغنية ليست بخير"... كيف ردّت نجوى كرم بعد القلق على صحتها؟

سادت حالة من القلق بين محبّي شمس الأغنية اللبنانيّة نجوى كرم بعدما انتشرت أخبار غير مؤكّدة أن الأخيرة ليست بخير وتمرّ بمرحلةٍ صعبة.

لكن النجمة نجوى كرم حاولت نفي شائعة مرضها لطمأنة محبّيها، فتفاعلت مع جمهورها بتغريدات جديدة عبر تطبيق X، كما أطلّت في فيديو جديد عبر سناب شات.