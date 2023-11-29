بعد طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد... انفصال جديد لثنائي شهير يصدم الجمهور



بعد طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد... انفصال جديد لثنائي شهير يصدم الجمهور

بعد طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد، يشهد الوسط الفني على انفصال جديد لثنائي شهير وهو يوسف الشرف وانجي علاء، الأمر الّذي صدم الجمهور في الساعات الماضية.

وأعلنت الكاتبة انجي علاء الخبر رسمياً في منشورٍ جاء فيه "قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف انه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".