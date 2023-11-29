أحلام الشامسي تهنّئ السعودية: اكسبو الرياض سيكون علامة بارزة في تاريخ المعرض

نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق، فوز الرياض بتنظيم
— #RiyadhExpo2030
معرض إكسبو 2030
#فوز_السعودية بـ #اكسبو_السعودية2030
ونثق في أن إكسبو الرياض سيكون علامة بارزة في تاريخ المعرض ويجسد كل طموحات المملكة مع رؤية الامير محمد… pic.twitter.com/psAW9108U1
— A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) November 28, 2023
نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق، فوز الرياض بتنظيم
— #RiyadhExpo2030
معرض إكسبو 2030
#فوز_السعودية بـ #اكسبو_السعودية2030
ونثق في أن إكسبو الرياض سيكون علامة بارزة في تاريخ المعرض ويجسد كل طموحات المملكة مع رؤية الامير محمد… pic.twitter.com/psAW9108U1