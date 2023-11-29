أحلام الشامسي تهنّئ السعودية: اكسبو الرياض سيكون علامة بارزة في تاريخ المعرض

أحلام الشامسي تهنّئ السعودية: اكسبو الرياض سيكون علامة بارزة في تاريخ المعرض

هنّأت الفنانة الإماراتيّة أحلام الشامسي المملكة العربيّة السعودية بمناسبة اختيارالرياض لاستضافة إكسبو 2030.

ودوّنت أحلام الشامسي عبر منصة X التالي "نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق، فوز الرياض بتنظيم معرض إكسبو 2030. ونثق في أن إكسبو الرياض سيكون علامة بارزة في تاريخ المعرض ويجسد كل طموحات المملكة مع رؤية الامير محمد ربي يحفظه 2030".