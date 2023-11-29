منح جائزة "فيمينا" الأدبية لشاب من أصل مصري... والقصة عن طبيب يكتشف مثليته الجنسية! (صور)

فاز الكندي من أصل مصري إريك شكور الثلاثاء بجائزة "فيمينا" الأدبية الفرنسية لتلاميذ المدارس الثانوية عن روايته Ce que je sais de toi ("ما أعرفه عنك")، على ما أفادت لجنة التحكيم لوكالة فرانس برس.

وصدر هذا الكتاب في كانون الثاني الفائت عن دار "ألتو" للنشر في كندا، ثم في آب عن دار "فيليب راي" في فرنسا.

ويروي الكتاب قصة طبيب مصري ناطق بالفرنسية يكتشف مثليته الجنسية ويهاجر إلى مدينة مونتريال الكندية. وولد إريك شكور، 39 عاماً، في هذه المدينة لأبوين مصريين، وعمل في مجال الخدمات المالية في فرنسا وكندا.

وتولى اختيار الفائزة بجائزة "فيمينا" لتلاميذ المدارس الثانوية التي مُنِحت هذه السنة للمرة الثامنة 600 تلميذ من نحو 20 مدرسة ثانوية، و16 مكتبة شريكة مستقلة.