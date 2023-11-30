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ندى زوجة مروان خوري تستعرض رشاقتها... وإطلالتها الجذّابة حديث المتابعين (صور)

فنّ
2023-11-30 | 06:16
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ندى زوجة مروان خوري تستعرض رشاقتها... وإطلالتها الجذّابة حديث المتابعين (صور)
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ندى زوجة مروان خوري تستعرض رشاقتها... وإطلالتها الجذّابة حديث المتابعين (صور)

ندى زوجة مروان خوري تستعرض رشاقتها... وإطلالتها الجذّابة حديث المتابعين (صور)

عبر خاصيّة القصص القصيرة، استعرضت السيدة ندى رمال، زوجة الفنان اللبناني مروان خوري، رشاقتها في صورةٍ على تطبيق انستغرام. 
 
كما شاركت ندى رمال خوري متابعيها بلقطةٍ أخرى ظهرت فيها مع زوجها مروان خوري على مائدة العشاء برفقة الأصدقاء. 
 
وسرعان ما تحوّلت إطلالة ندى رمال الجذابة الى حديث المتابعين، وأشار البعض الى أنها تواظب على ممارسة الرياضة للحفاظ على رشاقتها. 
 

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