منى واصف: لا أخجل من ارتداء المايوه

منى واصف: لا أخجل من ارتداء المايوه

تداولت صفحات فنيّة تصريحاً منسوباً الى الممثلة السوريّة القديرة منى واصف وهي تتحدّث عن رأيها بارتداء المايوه.

واعتبرت منى واصف أنها ترتدي المايوه ولا تخجل لأنه بنظرها من الأمور الطبيعية، وأضافت "طبيعتنا الشرقية تفرض علينا بعض القيود، إلا انّي لا أخضع للعديد منها".

لكن اللافت أن التصريح الّذي يتمّ تداوله على لسان منى واصف ليس جديداً، فكانت قد أدلت به الأخيرة سابقاً في برنامج "تخاريف" مع الإعلاميّة وفاء الكيلاني.