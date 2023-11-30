الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
20
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Special Labor Inspector
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
20
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جعفر جاكسون... فرد من عائلة "ملك البوب" يلعب دوره في عملٍ جديد: لن تصدقوا الشبه بينهما! (فيديو)
فنّ
2023-11-30 | 08:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جعفر جاكسون... فرد من عائلة "ملك البوب" يلعب دوره في عملٍ جديد: لن تصدقوا الشبه بينهما! (فيديو)
انتشر مقطع فيديو جعفر جاكسون، وهو نسخة عن عمه ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، خلال اليوم الأول من تصوير فيلم السيرة الذاتية القادم "مايكل" في لوس أنجلوس يوم الاثنين.
وأظهر النجم الناشئ، البالغ من العمر 27 عامًا، والذي أُعلن في كانون الثاني أنه سيلعب دور المغني الراحل، مهاراته في الرقص التي لا تشوبها شائبة أثناء التدرب على المشروع الذي من المقرر أن يصدر في عام 2025.
وارتدى جعفر بنطالا أسود يحتوي على شريط ذهبي على الجانبين بالإضافة إلى قميص أبيض عادي. وكانت الإطلالة مشابهة للزي الذي ارتداه النجم الراحل على خشبة المسرح أثناء أداء أغاني مثل Man In The Mirror.
ويُذكر أن إنتاج الفيلم توقف مؤقتًا بسبب حدوث إضرابات واستؤنف رسميًا.
ومن المقرر أن تتبع قصة السيرة الذاتية حياة جاكسون بأكملها، مثل بداية طريقه إلى الشهرة مع The Jackson Five وربما الجدل الذي واجهه أيضًا، بما في ذلك ادعاءات الاعتداء الجنسي على الأطفال في التسعينيات.
والجدير بالذكر أن أيقونة البوب توفي عن عمر يناهز 50 عامًا في لوس أنجلوس بسبب السكتة القلبية الناجمة عن جرعة زائدة من المخدرات.
مصدر
آخر الأخبار
فنّ
مايكل جاكسون
سيرة ذاتية
ابن أخ
قريب
فيلم
حياة
ملك البوب
جعفر جاكسون
تصوير
لوس أنجلوس.
التالي
هل تزوّجت ياسمين صبري سرّاً من رجل أعمال ثري؟
رغم بلوغها الـ77 عاما... دوللي بارتون في الصدارة مع ألبومها الجديد (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-11-27
هيفاء وهبي من موقع تصوير فيلمها الجديد: "رحّبوا بـ جوري" (صورة)
فنّ
2023-11-27
هيفاء وهبي من موقع تصوير فيلمها الجديد: "رحّبوا بـ جوري" (صورة)
0
خبر كاذب
2023-11-13
تصوير فيلم لبناني... الفلسطينيون لم يتظاهروا في هذا الفيديو بإصابة طفلة
خبر كاذب
2023-11-13
تصوير فيلم لبناني... الفلسطينيون لم يتظاهروا في هذا الفيديو بإصابة طفلة
0
فنّ
2023-10-18
أليك بالدوين قد يواجه اتهامات جديدة في قضية إطلاق النار خلال تصوير فيلم
فنّ
2023-10-18
أليك بالدوين قد يواجه اتهامات جديدة في قضية إطلاق النار خلال تصوير فيلم
0
فنّ
2023-09-04
استكشف حياة الموسيقيّ الشهير الخاصة... برادلي كوبر يؤدي دور الملحّن ليونارد بيرنستاين في فيلمه "مايسترو"!
فنّ
2023-09-04
استكشف حياة الموسيقيّ الشهير الخاصة... برادلي كوبر يؤدي دور الملحّن ليونارد بيرنستاين في فيلمه "مايسترو"!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
09:27
"كان سيشعر بالامتنان للحب"... دعوة من جينيفير أنيستون لمحبي ماثيو بيري (صورة)
فنّ
09:27
"كان سيشعر بالامتنان للحب"... دعوة من جينيفير أنيستون لمحبي ماثيو بيري (صورة)
0
فنّ
06:19
منى واصف: لا أخجل من ارتداء المايوه
فنّ
06:19
منى واصف: لا أخجل من ارتداء المايوه
0
فنّ
06:16
ندى زوجة مروان خوري تستعرض رشاقتها... وإطلالتها الجذّابة حديث المتابعين (صور)
فنّ
06:16
ندى زوجة مروان خوري تستعرض رشاقتها... وإطلالتها الجذّابة حديث المتابعين (صور)
0
فنّ
06:13
بقلب خاشع وغطاء على الرأس... مايا دياب تطلّ من داخل جامع الشيخ زايد (صور)
فنّ
06:13
بقلب خاشع وغطاء على الرأس... مايا دياب تطلّ من داخل جامع الشيخ زايد (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-11-29
"شمس الأغنية ليست بخير"... كيف ردّت نجوى كرم بعد القلق على صحتها؟
فنّ
2023-11-29
"شمس الأغنية ليست بخير"... كيف ردّت نجوى كرم بعد القلق على صحتها؟
0
فنّ
2023-10-10
مجلة "بلاي بوي" تطرد ميا خليفة... والسبب منشوراتها المؤيدة لفلسطين وحرب غزة! (فيديو)
فنّ
2023-10-10
مجلة "بلاي بوي" تطرد ميا خليفة... والسبب منشوراتها المؤيدة لفلسطين وحرب غزة! (فيديو)
0
منوعات
2023-11-26
ابن الـ10 سنوات رحل باطلاق نار... تفاصيل ما حصل مأساوية: قتله والده بالخطأ؟
منوعات
2023-11-26
ابن الـ10 سنوات رحل باطلاق نار... تفاصيل ما حصل مأساوية: قتله والده بالخطأ؟
0
أخبار لبنان
05:13
مؤسسة كهرباء لبنان: البدء بإصدار وتحصيل قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين
أخبار لبنان
05:13
مؤسسة كهرباء لبنان: البدء بإصدار وتحصيل قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
لودريان يستكمل جولته على المسؤولين... ماذا في تفاصيل اليوم الثاني؟
تقارير نشرة الاخبار
07:53
لودريان يستكمل جولته على المسؤولين... ماذا في تفاصيل اليوم الثاني؟
0
أخبار لبنان
06:23
الجميل: المشكلة عند حزب الله المُتمسّك بمرشحه الرئاسي وندعو لتأجيل تسريح قائد الجيش
أخبار لبنان
06:23
الجميل: المشكلة عند حزب الله المُتمسّك بمرشحه الرئاسي وندعو لتأجيل تسريح قائد الجيش
0
منوعات
05:29
إفتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمُناخ "كوب28"
منوعات
05:29
إفتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمُناخ "كوب28"
0
أخبار دولية
01:48
قتلى وجرحى في هجوم في القدس
أخبار دولية
01:48
قتلى وجرحى في هجوم في القدس
0
تقارير نشرة الاخبار
17:06
عشية انطلاق مؤتمر الاقطاب للمناخ COP28 في الامارات.. ما دور دول المنطقة في لجم التغير المناخي؟
تقارير نشرة الاخبار
17:06
عشية انطلاق مؤتمر الاقطاب للمناخ COP28 في الامارات.. ما دور دول المنطقة في لجم التغير المناخي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ما هو موقع فريق باريس سان جرمان في دوري الابطال بعد تعادله مع نيوكاستل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ما هو موقع فريق باريس سان جرمان في دوري الابطال بعد تعادله مع نيوكاستل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هذا ما تخططه الرياض لإكسبو…
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هذا ما تخططه الرياض لإكسبو…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ما المميز في استضافة الامارات لقمة الاقطاب للمناخ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ما المميز في استضافة الامارات لقمة الاقطاب للمناخ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لودريان: لانتخاب رئيس وتهدئة الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لودريان: لانتخاب رئيس وتهدئة الجنوب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:33
صورة قديمة صادمة لكيت ميدلتون... هكذا بدت بلباس شفاف خلال عرض أزياء!
منوعات
12:33
صورة قديمة صادمة لكيت ميدلتون... هكذا بدت بلباس شفاف خلال عرض أزياء!
2
خبر عاجل
16:13
الخارجية القطرية: الفلسطينيون المفرج عنهم اليوم هم ١٦ قاصرا و١٤ امرأة والإسرائيليون المفرج عنهم هم ٥ قصر و٥ نساء بينهم مزدوجو جنسية وقاصر هولندي و3 ألمان وأميركية
خبر عاجل
16:13
الخارجية القطرية: الفلسطينيون المفرج عنهم اليوم هم ١٦ قاصرا و١٤ امرأة والإسرائيليون المفرج عنهم هم ٥ قصر و٥ نساء بينهم مزدوجو جنسية وقاصر هولندي و3 ألمان وأميركية
3
خبر عاجل
11:06
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: نحتاج حل الدولتين حيث غزة والضفة الغربية متحدتان تحت هيكل سياسي واحد
خبر عاجل
11:06
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: نحتاج حل الدولتين حيث غزة والضفة الغربية متحدتان تحت هيكل سياسي واحد
4
خبر عاجل
23:51
المتحدث العسكري الإسرائيلي: نظرا لجهود الوسطاء لمواصلة إطلاق المخطوفين ستتواصل الهدنة الإنسانية الموقتة
خبر عاجل
23:51
المتحدث العسكري الإسرائيلي: نظرا لجهود الوسطاء لمواصلة إطلاق المخطوفين ستتواصل الهدنة الإنسانية الموقتة
5
منوعات
11:42
يغتصبها ثم يخدّرها مُستغلاً حالتها الصحية... واقعة مروعة في بلدٍ عربي وهذه تفاصيها!
منوعات
11:42
يغتصبها ثم يخدّرها مُستغلاً حالتها الصحية... واقعة مروعة في بلدٍ عربي وهذه تفاصيها!
6
منوعات
03:02
خلال رحلة جوية... مارست مع رجل غريب الجنس الفموي "بالإكراه" أمام أطفال وطاقم الطائرة (فيديو)
منوعات
03:02
خلال رحلة جوية... مارست مع رجل غريب الجنس الفموي "بالإكراه" أمام أطفال وطاقم الطائرة (فيديو)
7
خبر عاجل
00:05
حماس تعلن الاتفاق مع إسرائيل على تمديد الهدنة ليوم إضافي
خبر عاجل
00:05
حماس تعلن الاتفاق مع إسرائيل على تمديد الهدنة ليوم إضافي
8
اخبار البرامج
14:34
"اتصل بي قبل الحرب بيوم كأنه يودعني"... أب يلجأ لـ"أحمر بالخط العريض" لمعرفة مصير إبنه بعد الحرب على غزة! (فيديو)
اخبار البرامج
14:34
"اتصل بي قبل الحرب بيوم كأنه يودعني"... أب يلجأ لـ"أحمر بالخط العريض" لمعرفة مصير إبنه بعد الحرب على غزة! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More