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"كان سيشعر بالامتنان للحب"... دعوة من جينيفير أنيستون لمحبي ماثيو بيري (صورة)
فنّ
2023-11-30 | 09:27
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"كان سيشعر بالامتنان للحب"... دعوة من جينيفير أنيستون لمحبي ماثيو بيري (صورة)
"كان سيشعر بالامتنان للحب"... دعوة من جينيفير أنيستون لمحبي ماثيو بيري (صورة)
شجعت جينيفر أنيستون معجبيها على تكريم إرث ماثيو بيري من خلال التبرع لمؤسسة الممثل الراحل للتوعية حول الإدمان.
وكتبت أنيستون (54 عاما) في منشور لها على في خاصية القصص القصيرة عبر انستغرام يوم الثلاثاء: "من أجل #GivingTuesday، يرجى الانضمام إلي وإلى عائلة ماتي في دعم مؤسسته - التي تعمل على مساعدة أولئك الذين يعانون من الإدمان".
وأضافت: "كان سيشعر بالامتنان للحب"، إلى جانب وجه مبتسم محاط بالقلوب.
وشاركت أنيستون أيضًا منشورًا من حساب إنستغرام الرسمي لمؤسسة ماثيو بيري يتضمن اقتباسًا من نجمها الراحل في مسلسل Friends: "الإدمان أقوى بكثير من أن يتمكن أي شخص من هزيمته بمفرده. ولكن معًا، يومًا بعد يوم، يمكننا التغلب عليه.
وأدرجت أنيستون رابطًا للمنظمة غير الربحية، التي أطلقتها عائلة بيري بعد وفاته في غرق واضح يوم 28 تشرين الأول عن عمر يناهز 54 عامًا.
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