الفنانة أمال ماهر تُثير الجدل... هل فعلاً تزوّجت من رجل أعمال إماراتي؟

أثار انتشار خبر زواج الفنّانة المصريّة أمال ماهر سرّاً من رجل أعمال إماراتي وقضائها شهر العسل في لندن جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وكشفت تقارير إعلاميّة أنّه من المقرّر أن تنقل ماهر إقامتها الى الإمارات للعيش والاستقرار مع زوجها.

مصدرٌ مُقرّب من الفنانة أمال كشف للـ"LBCI" عن وقوع خلاف بينها وبين زوجها الجديد بسبب انتشار خبر الزواج.

من جهته، نفى مدير أعمالها هيثم الهواري لإحدى الصحف صحّة ما تردّد من شائعات عن الفنّانة أمال ماهر.