نشرت فيديوهات وهي تتقيّأ... مشتركة ستار أكاديمي ضحية السحر الأسود

نشرت فيديوهات وهي تتقيّأ... مشتركة ستار أكاديمي ضحية السحر الأسود

فاجأت مشتركة ستار أكاديمي ايمان العميري متابعيها على انستغرام بمجموعة منشورات مثير للجدل، ومن بينها فيديو وهي تتقيّأ مًعلنةً أنها تعرّضت للسحر الأسود.

وفي التفاصيل، علّقت ايمان العميري على الفيديو الّذي صدم متابعيها بالسؤال التالي: "من فعل لي السحر الأسود؟".

يُذكر انها ليست المرّة الأولى الّتي تثير فيها ايمان العميري الجدل، فقد سبق ونشرت "أتكلّم مع جيراني: عزرائيل جبرائيل اسرافيل".