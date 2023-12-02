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النجم العالمي "ذا ويكند" يتبرّع بـ2.5 مليون دولار لغزة
فنّ
2023-12-02 | 07:13
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النجم العالمي "ذا ويكند" يتبرّع بـ2.5 مليون دولار لغزة
أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة هذا الأسبوع أن سفير النوايا الحسنة، المغني الكندي "ذا ويكند"، قد تبرع بمبلغ 2.5 مليون دولار لغزة.
وأفادت المنظمة إن التبرع، الذي يعادل 4 ملايين وجبة، سيمول 820 طنًا من الطرود الغذائية التي يمكن أن تطعم أكثر من 173 ألف فلسطيني لمدة أسبوعين.
وقالت كورين فلايشر، مديرة برنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، في بيان: "يعمل برنامج الأغذية العالمي على مدار الساعة لتقديم المساعدات إلى غزة ولكن هناك حاجة إلى توسيع نطاقها بشكل كبير لمعالجة مستوى الجوع الذي نشهده".
وأضافت "نشكر أبيل تسفاي (الاسم الحقيقي لـ"ذا ويكند") على هذه المساهمة القيمة تجاه شعب فلسطين. ونأمل أن يحذو الآخرون حذوه ويدعموا جهودنا."
ويُذكر أنه تم تعيين الفنان العالمي الحائز على جوائز بلاتينية سفيرًا للنوايا الحسنة في تشرين الأول 2021.
مصدر
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فنّ
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غزة.
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