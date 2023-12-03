حريق هائل اندلع بسيارته.. نادر الأتات ينجو من حادث مروع وهذا ما قاله! ​(فيديو)

نجا الفنان نادر الأتات من حادث مروع بعد أن اندلع حريق هائل فى سيارته فجر اليوم الاحد على أوتوستراد كازينو لبنان، لتقتصر الأضرار على الماديّات.

وعَمِلَت عناصر الدفاع المدني فرع جونية والعقيبة على إخماد الحريق.

ومن جهته، نشر نادر الأتات مقطع فيديو على إنستغرام ظهرت فيه سيارته وهي تشتعل، وعلّق قائلاً: "قدر الله وما شاء فعل.. أنا بخير بفضل الله ورضا أهلي ودعوات إمي وبيّي.. بشكر كل حدا سأل واطمن.. الله يسلم الجميع وما تشوفوا شر يا رب”.