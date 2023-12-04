كلمات صادقة من هيفاء وهبي عن أهل فلسطين

كلمات صادقة من هيفاء وهبي عن أهل فلسطين

تفاعلت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي مع متابعيها عبر "ثريدز"، بعدما انضمّت أخيراً الى التطبيق ووعدت جمهورها بالتواصل المستمرّ معهم عبر حسابها الرسمي، فحصدت أكثر من نصف مليون متابع في ساعات قليلة.

وأجابت الديفا هيفاء وهبي على سؤال أحد المتابعين، وجاء فيه "لو السعادة بيدك بتعطيها لمين؟".

واختارت هيفاء الشعب الفلسطيني في إجابتها عبر "ثريدز"، فدوّنت "بعطيها لأهل فلسطين لأنهم اكتر ناس محرومين منها".

وتابعت قائلةً "ربي يرجّع الامان لقلوبهم وتوقف الحرب البشعة الفاقدة لشرعيتها، يلي ما حدا عم يدفع ثمنها غير أطفال وعائلات بدون حماية!".

وأثنى روّاد الانترنت على إجابة هيفاء وهبي وانسانيّتها في ظلّ الظروف الصعبة الّتي يعيشها الشعب الفلسطيني، وتداول ناشطون كلماتها الصادقة عبر منصّات التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة الى أن الفنانة هيفاء وهبي كانت قد علّقت جميع حفلاتها الغنائيّة في الفترة الماضية احتراماً لأرواح الشهداء الّذين سقطوا في حرب غزة.