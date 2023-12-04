حادث سير مروّع أودى بحياته... وداعاً أشرف عبد الغفور

حادث سير مروّع أودى بحياته... وداعاً أشرف عبد الغفور

في منشورٍ أحزن كلّ الوطن العربي، نشرت نقابة المهن التمثيليّة في مصر البيان التالي "تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور نقيب المهن التمثيلية الأسبق والذي توفي اليوم الأحد".

وتابع البيان "تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الادارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وانا اليه راجعون".

أمّا سبب وفاة أشرف عبد الغفور فهو تعرّضه لحادث سير مروّع، بينما لا تزال زوجته التي كانت برفقته تتلقى العلاج في أحد المستشفيات.