أحمد ماضي يفتح النار على اليسا: أندم على الساعة الّتي رأيتها فيها!

أحمد ماضي يفتح النار على اليسا: أندم على الساعة الّتي رأيتها فيها!

فتح الشاعر أحمد ماضي النار على النجمة اللبنانيّة إليسا وشنّ هجوماً عليها في أحدث اطلالاته المتلفزة، مُعتبراً أنّه قدّم لها الكثير من العرفان ولم يجد في المقابل الا النكران.

وصرّح أحمد ماضي "إليسا كانت من الفنانات المفضلات لديّ، نشأت على أغنياتها، ولكن اليوم أتمنى أن أحذفها من حياتي تماماً".

وأضاف ماضي قائلاً "لا أندم على أغنياتي التي قدمتها لإليسا، بل أندم على الساعة التي رأيتها فيها".