فيلم عن جولة بيونسيه "رينيسانس" يتصدّر شباك التذاكر!

تصدّر فيلم يتناول جولة بيونسيه الغنائية "رينيسانس" شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائتة، ليؤكد بذلك النجاح الذي تحققه الأفلام التي تُصوَّر خلال جولة موسيقية وتُعرض في دور السينما، على غرار فيلم "تايلور سويفت: ذي إيراس تور" ("Taylor Swift: The Eras Tour")، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.



وحقق فيلم "رينيسانس: ايه فيلم باي بيونسيه" ("Renaissance: A Film by Beyonce") الذي يتناول الجولة العالمية التي روّجت خلالها "كوين بي" لأحدث ألبوماتها، إيرادات بـ21 مليون دولار، في انطلاقة "ممتازة على المستوى الوطني لفيلم يتناول جولة موسيقية"، على قول المحلل ديفيد أ. غروس.



ولا يزال الفيلم الذي تولّت بيونسيه إخراجه وإنتاجه بنفسها بعيداً عما حققه "تايلور سويفت: ذي إيراس تور" الذي بلغت عائداته 92,8 مليون دولار خلال أول عطلة نهاية أسبوع له.



وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم "ذي هانغر غايمز: ذي بالاد أوف سنغبيردز أند سنيكس" ("The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes")، وهو الخامس من سلسلة أفلام "هانغر غايمز"، محققاً 14,5 مليون دولار، بعدما كان تصدّر شباك التذاكر خلال عطلتي نهاية الأسبوع الفائتتين.



وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم "غودزيلا ماينس وان" (Godzilla Minus One) للمخرج الياباني تاكاشي يامازاكي ومن إنتاج استوديوهات توهو محققاً 11 مليون دولار، يليه في المرتبة الرابعة فيلم "ترولز 3" (Trolls 3") مع عائدات بـ7,6 ملايين دولار، فيما حلّ خامساً فيلم "ويش" ("Wish") التحريكي الجديد من إنتاج "ديزني" محققاً 7,4 ملايين دولار.