رغم سنها... الممثلة جين فوندا تثير الجدل: "لن أواعد سوى الرجال في العشرينات ولكن!"

كشفت النجمة الهوليوودية جين فوندا خلال مقابلة عن معاييرها في ما يتعلق بالرجال، في حال أرادت العثور على شريك رومانسي في أي وقت قريب.

وظهرت الممثلة في برنامج "Absolutely Not" وتحدثت عن إمكانية العثور على حبيب في يوم من الأيام قائلةً "لقد انتهيت، لقد انتهيت. عمري 86 عاما، حتى في الظلام، لا أريد أن أكون عارية أمام أي شخص".

وأضافت: "وهذا شيء آخر، أشعر بالخجل من قول هذا، إذا كان لي أن أتخذ حبيبًا، فيجب أن يكون عمره 20 عامًا. لأنني لا أحب البشرة المترهلة".

وتابعت بالقول: "لا أريد أن أفرض ذلك على أي شخص آخر. أفترض أن الآخرين مثلي، أنا فقط لا أحب البشرة المترهلة."

وكانت النجمة الأميركية تمزح في حديثها، مشيرةً إلى أنها لا توافق على مثل هذه الفجوة العمرية الكبيرة في العلاقة.

وقالت جين فوندا: "أنا لا أوافق على وجود رجل يبلغ من العمر 86 عامًا مع امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا، لذلك لن أقدم على فعل ذلك".