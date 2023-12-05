الموت يُفجع مارسيل خليفة

الموت يُفجع مارسيل خليفة

فجع الفنان مارسيل خليفة بوفاة شقيقته كلود خليفة، وكشف في منشورٍ حزين أن الأخيرة فارقت الحياة في تاريخ عيد ميلادها.

ودوّن مارسيل خليفة عبر صفحته الموثّقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "في 5 كانون الاول وُلِدَتْ، وفي 5 كانون الاول رَحَلَتْ".

وتابع مارسيل قائلاً "حملتْ بتيهٍ وردةً في راحتيها وتلمّست أوراقها الحرَّى برأسي إصبعيها ورنت إليَّ وببرهة رفعت إلى الشفتين وردتها وضمتها إليها فتساءلت عيناي من منهما تستنشقُ الأخرى وتدنيها إليها! كلود، أُختي أُحبُّكِ".