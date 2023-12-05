أحمد داود بعد ظهوره بـ "كرش" كبير: "شكلي حامل"

أحمد داود بعد ظهوره بـ "كرش" كبير: "شكلي حامل"

أثارت تصريحات الفنان أحمد داود الأخيرة عن وزنه الزائد في مسلسل "زينهم" جدلاً واسعاً على منصّات التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، كشف أحمد داود في حديثٍ لـ "ET بالعربي" التالي "الكرش دا تعبنا أوي علشان نعمله، وبيقلّ مع الحلقات. دي كانت فكرة المخرج يحيى إسماعيل، وبصراحة اقتنعت بها لما قال لي: أنا حاسس إن "زينهم" دا شخص بياكل وقاعد في المشرحة وبيفكر ولازم يبقى عنده كرش. فسلمتله نفسي تماماً قلت له: يللا نجرّب".

وتابع أحمد داود ساخراً: "قلت له: شكلي حامل مش بكرش".