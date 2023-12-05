بعد وفاته المفجعة... جوليا روبرتس تستذكر "حبيبها السابق" ماثيو بيري!

بعد وفاته المفجعة... جوليا روبرتس تستذكر "حبيبها السابق" ماثيو بيري!



استذكرت الممثلة العالمية جوليا روبرتس حبيبها السابق الراحل ماثيو بيري في مقابلة مع برنامج Entertainment Tonight.



وتحدثت روبرتس عن صدمتها بوفاة نجم مسلسل "فريندز" أو Friends، عن عمر يناهز 54 عامًا، قائلةً "إن الوفاة المفاجئة لأي شخص صغير أمر مفجع، وأعتقد أن هذا يساعدنا جميعًا على تقدير ما لدينا والاستمرار في العمل بطريقة إيجابية قدر الإمكان."



وكان الثنائي، روبرتس وبيري قد تواعدا لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا في التسعينيات، في الوقت الذي ظهرت فيه جوليا كضيفة شرف في المسلسل الشهير.



وكان بيري قد كتب عن علاقتهما الرومانسية القصيرة في مذكراته.



وأوضحت روبرتس أن لديها "كل الأفكار والمشاعر الحسنة" حول الوقت الذي قضته مع مجموعة "الأصدقاء" حيث لعبت دور زميلة سابقة لشخصية بيري، "تشاندلر بينغ".