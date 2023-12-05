والدة أمل علم الدين اللبنانيّة تخطف الأنفاس بأناقتها على السجادة الحمراء (صورة)



والدة أمل علم الدين اللبنانيّة تخطف الأنفاس بأناقتها على السجادة الحمراء (صورة)

لفتت المحامية البريطانية من أصلٍ لبناني أمل علم الدين كلوني الأنظار بمشاركتها في حفل توزيع جوائز الموضة لعام 2023 الذي أقيم في قاعة ألبرت الملكية بلندن وضمّ نخبة من أبرز وألمع نجوم هوليوود.

ورافقت الإعلامية اللبنانيّة بارعة علم الدين ابنتها أمل كلوني على السجادة الحمراء، وخطفت الأنفاس بأناقتها فتصدّر اسمها عناوين المواقع العالميّة.