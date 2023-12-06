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باريس هيلتون تعترف: لم أغيّر حفاضات ابني فينيكس لمدة شهر واحد!

فنّ
2023-12-06 | 02:43
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باريس هيلتون تعترف: لم أغيّر حفاضات ابني فينيكس لمدة شهر واحد!
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باريس هيلتون تعترف: لم أغيّر حفاضات ابني فينيكس لمدة شهر واحد!

باريس هيلتون تعترف: لم أغيّر حفاضات ابني فينيكس لمدة شهر واحد!

أعادت باريس هيلتون النظر إلى أيام "الحياة البسيطة" عندما غيرت حفاضة ابنها فينيكس الأولى بعد شهر واحد من وصوله عن طريق أم بديلة.

وسألت نجمة تلفزيون الواقع شقيقتها، نيكي هيلتون، عما إذا كان ينبغي عليها "التعلم" في حلقة الموسم الثاني من برنامج "Paris in Love"، الذي ظهر لأول مرة في تشرين الثاني.

وعندما أجابت نيكي: "نعم"، خاطبت باريس طفلها وزوجها كارتر ريوم.

وقالت الأم الجديدة البالغة من العمر 42 عاماً: "قلت إنني لن أفعل هذا في عيد ميلادي، لكنني سأفعله من أجلك... أي شيء من أجل فينيكس."

وبعد وضع الرضيع على طاولة التغيير، تلقت هيلتون "الخائفة" درسًا من شقيقتها البالغة من العمر 40 عامًا، حول تحديد موقع "الجزء الأمامي والخلفي" من الحفاض والتأكد من أنه ليس ضيقا جدًا.

وقالت نيكي لأختها: "في الأمومة، عليك أن تتسخ يديك قليلاً".

وبينما سخر العديد من مستخدمي تويتر من مشهد هيلتون، انتقد آخرون باريس لعدم تغيير حفاضة مولودها الجديد عاجلاً.

"أعلم أن الأثرياء لديهم مربية وممرضات ليليات، لكن ألا تغيرين لطفلك كأم؟" كتب أحد المشاهدين، واتهم آخر الوريثة بامتلاك "امتياز" معاملة فينيكس "كملحق".

وأشار معجب ثالث: "انها لن تعود هذه المرة أبدًا. إنها حقًا بحاجة إلى التباطؤ والاستمتاع بكل دقيقة مع هذا الملاك."
 

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