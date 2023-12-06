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الممثلون في هوليوود يصادقون على اتفاق مع الاستوديوهات ينهي إضرابهم

فنّ
2023-12-06 | 05:00
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الممثلون في هوليوود يصادقون على اتفاق مع الاستوديوهات ينهي إضرابهم
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الممثلون في هوليوود يصادقون على اتفاق مع الاستوديوهات ينهي إضرابهم

الممثلون في هوليوود يصادقون على اتفاق مع الاستوديوهات ينهي إضرابهم

صادق الممثلون في هوليوود على اتفاق سبق أن توصّلوا إليه مع الاستوديوهات، لينهوا بذلك إضراباً شلّ القطاعين السينمائي والتلفزيوني لأشهر، على ما أفادت نقابة الممثلين "ساغ- أفترا" الثلاثاء.

وأشارت النقابة إلى أن 78% من أعضائها الذين أدلوا بأصواتهم، صادقوا على الاتفاق الجديد الصالح لسنوات عدّة. وقالت رئيسة النقابة فران دريشر، في بيان، "إنّه عصر ذهبي لساغ أفترا. نقابتنا لم تكن بهذه القوّة قط".

وينص الاتفاق على مكافآت وأرباح للممثلين تزيد عن مليار دولار، ويحدّد ضمانات تحميهم من استخدام الاستوديوهات لتقنية الذكاء الاصطناعي، على ما ذكرت النقابة.

ورحّب تحالف منتجي الأعمال السينمائية والتلفزيونية (AMPTP) الذي يمثّل "نتفليكس" و"وولت ديزني" وشركات إنتاج أخرى، بالمصادقة على الاتفاق.

وقال في بيان "مع هذه المصادقة، سيتمكن القطاع ومختلف العاملين فيه من استئناف العمل بزخم".

وقالت النقابة إن 38% من أعضائها أدلوا بأصواتهم.

وخلال الشهر الفائت، توصّلت نقابة الممثلين والاستوديوهات في هوليوود إلى اتفاق ينهي إضراباً استمر 118 يوماً، واستأنف الممثلون العمل قبل المصادقة عليه.

 

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