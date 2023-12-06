أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
20
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
16
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
21
o
جبل لبنان
20
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
16
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الممثلون في هوليوود يصادقون على اتفق مع الاستوديوهات ينهي إضرابهم
فنّ
2023-12-06 | 05:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الممثلون في هوليوود يصادقون على اتفق مع الاستوديوهات ينهي إضرابهم
الممثلون في هوليوود يصادقون على اتفق مع الاستوديوهات ينهي إضرابهم
صادق الممثلون في هوليوود على اتفاق سبق أن توصّلوا إليه مع الاستوديوهات، لينهوا بذلك إضراباً شلّ القطاعين السينمائي والتلفزيوني لأشهر، على ما أفادت نقابة الممثلين "ساغ- أفترا" الثلاثاء.
وأشارت النقابة إلى أن 78% من أعضائها الذين أدلوا بأصواتهم، صادقوا على الاتفاق الجديد الصالح لسنوات عدّة. وقالت رئيسة النقابة فران دريشر، في بيان، "إنّه عصر ذهبي لساغ أفترا. نقابتنا لم تكن بهذه القوّة قط".
وينص الاتفاق على مكافآت وأرباح للممثلين تزيد عن مليار دولار، ويحدّد ضمانات تحميهم من استخدام الاستوديوهات لتقنية الذكاء الاصطناعي، على ما ذكرت النقابة.
ورحّب تحالف منتجي الأعمال السينمائية والتلفزيونية (AMPTP) الذي يمثّل "نتفليكس" و"وولت ديزني" وشركات إنتاج أخرى، بالمصادقة على الاتفاق.
وقال في بيان "مع هذه المصادقة، سيتمكن القطاع ومختلف العاملين فيه من استئناف العمل بزخم".
وقالت النقابة إن 38% من أعضائها أدلوا بأصواتهم.
وخلال الشهر الفائت، توصّلت نقابة الممثلين والاستوديوهات في هوليوود إلى اتفاق ينهي إضراباً استمر 118 يوماً، واستأنف الممثلون العمل قبل المصادقة عليه.
آخر الأخبار
فنّ
هوليوود
يصادقون
الاستوديوهات
إضرابهم
التالي
الموت يُفجع أمل عرفة... "الله معك"
باريس هيلتون تعترف: لم أغيّر حفاضات ابني فينيكس لمدة شهر واحد!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-11-13
الممثلون في هوليوود يربحون جولة في المعركة ضد الذكاء الاصطناعي
فنّ
2023-11-13
الممثلون في هوليوود يربحون جولة في المعركة ضد الذكاء الاصطناعي
0
أخبار دولية
2023-12-01
مجلس الأمن الدولي ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان
أخبار دولية
2023-12-01
مجلس الأمن الدولي ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان
0
آخر الأخبار
2023-11-29
جعجع عقب لقائه لودريان: حزب الله يريد رئيساً له ونحن نريد رئيساً للبنان ومن يعطل الجلسات هو محور الممانعة والمشكلة ليست عند الموارنة لأننا سبق واتفقنا على أزعور
آخر الأخبار
2023-11-29
جعجع عقب لقائه لودريان: حزب الله يريد رئيساً له ونحن نريد رئيساً للبنان ومن يعطل الجلسات هو محور الممانعة والمشكلة ليست عند الموارنة لأننا سبق واتفقنا على أزعور
0
آخر الأخبار
2023-11-25
مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس لـ"الجزيرة": إسرائيل لم تلتزم بالمعايير التي اتفق عليها لإطلاق الأسرى
آخر الأخبار
2023-11-25
مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس لـ"الجزيرة": إسرائيل لم تلتزم بالمعايير التي اتفق عليها لإطلاق الأسرى
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
06:54
أشرف عبد الغفور تخلّى عن "الباروكة" بفضله.. يحيى الفخراني: أنا نصحته!
فنّ
06:54
أشرف عبد الغفور تخلّى عن "الباروكة" بفضله.. يحيى الفخراني: أنا نصحته!
0
فنّ
06:49
تركته وعادت الى مصر وحيدة... خلاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب الى العلن
فنّ
06:49
تركته وعادت الى مصر وحيدة... خلاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب الى العلن
0
فنّ
06:45
رسالة غير مُتوقعة من شريهان في عيد ميلادها: لا أريد مضايقتكم ولكن!
فنّ
06:45
رسالة غير مُتوقعة من شريهان في عيد ميلادها: لا أريد مضايقتكم ولكن!
0
فنّ
06:34
الموت يُفجع أمل عرفة... "الله معك"
فنّ
06:34
الموت يُفجع أمل عرفة... "الله معك"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-12-05
مشروبات صباحية شائعة قد "تدمر الدماغ"... هل يمكنكم التخلي عنها؟
صحة وتغذية
2023-12-05
مشروبات صباحية شائعة قد "تدمر الدماغ"... هل يمكنكم التخلي عنها؟
0
خبر عاجل
08:43
استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم
خبر عاجل
08:43
استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم
0
أمن وقضاء
2023-11-25
قوى الأمن: توقيف شخصين نفذا عمليات سرقة وإحتيال في بيروت
أمن وقضاء
2023-11-25
قوى الأمن: توقيف شخصين نفذا عمليات سرقة وإحتيال في بيروت
0
امن وقضاء
05:41
وزير العدل بحث مع حبيب في تشكيل اللجنة القضائية الناظرة في قضايا السكن
امن وقضاء
05:41
وزير العدل بحث مع حبيب في تشكيل اللجنة القضائية الناظرة في قضايا السكن
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:12
الطرقات غارقة في المياه والمواطنون عالقون
أخبار لبنان
02:12
الطرقات غارقة في المياه والمواطنون عالقون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة
0
رياضة
13:58
انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات
رياضة
13:58
انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اغلاق باب المندب نكبة استراتيجية دولية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اغلاق باب المندب نكبة استراتيجية دولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بماذا يفكّر الرجال؟ ولماذا لا يعبّرون عن أفكارهم وهواجسهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بماذا يفكّر الرجال؟ ولماذا لا يعبّرون عن أفكارهم وهواجسهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
المرحلة الثانية من توغل اسرائيل البري بدأت وخان يونس الهدف
تقارير نشرة الاخبار
13:47
المرحلة الثانية من توغل اسرائيل البري بدأت وخان يونس الهدف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في اليوم العالمي للتطوع... هكذا بدأت قصة التطوع تاريخياً!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في اليوم العالمي للتطوع... هكذا بدأت قصة التطوع تاريخياً!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ما هي الدول التي تعدّ أكبر مصدرٍ للتلوّث في العالم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ما هي الدول التي تعدّ أكبر مصدرٍ للتلوّث في العالم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
محلات ومؤسسات ومطاعم متضررة في الجنوب ... ما علاقة قوات اليونيفيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
محلات ومؤسسات ومطاعم متضررة في الجنوب ... ما علاقة قوات اليونيفيل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:43
استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم
خبر عاجل
08:43
استشهاد أحد العسكريين الذين أصيبوا مع ثلاثة آخرين في موقع تلة العويضة اثر قصف إسرائيليّ استهدف موقعهم
2
آخر الأخبار
14:04
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد
آخر الأخبار
14:04
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد
3
خبر عاجل
12:33
بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية
خبر عاجل
12:33
بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية
4
منوعات
16:29
شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!
منوعات
16:29
شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!
5
منوعات
12:56
انتحار زوجته دمّره ولكن ما اكتشفه عنها بعد وفاتها أذهله: حياة سرية وخيانات بالجملة وأكثر!
منوعات
12:56
انتحار زوجته دمّره ولكن ما اكتشفه عنها بعد وفاتها أذهله: حياة سرية وخيانات بالجملة وأكثر!
6
منوعات
09:23
تزوجت من زوج والدتها... وهذه قصتهما!
منوعات
09:23
تزوجت من زوج والدتها... وهذه قصتهما!
7
أخبار لبنان
15:39
السيول تغرق الطرقات والسيارات وتحتجز المواطنين... (فيديوهات)
أخبار لبنان
15:39
السيول تغرق الطرقات والسيارات وتحتجز المواطنين... (فيديوهات)
8
منوعات
14:43
إيما ستون تتعرى بالكامل في هذا الفيديو... وهذا هو السبب! (صور وفيديو)
منوعات
14:43
إيما ستون تتعرى بالكامل في هذا الفيديو... وهذا هو السبب! (صور وفيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More