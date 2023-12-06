رسالة غير مُتوقعة من شريهان في عيد ميلادها: لا أريد مضايقتكم ولكن!

لا أريد أبداً مضايقتكم وتحديداً في هذا اليوم "و الذي أصبح يومكوا" و أشعر حَقِيقَةً بالتقصير تجاهكم جميعاً في التواصل .. ولكن .. معذره وسامحوني، أخجل من أي أنواع الإحتفال حالياً ولو حتى لمجرد ساعات محدوده في هذا اليوم وهذا الوقت الصعب جداً على نفسي، رسائلكم جميعاً غالية ولكنها في…
— Sherihan (@Sherihan) December 5, 2023
لا أريد أبداً مضايقتكم وتحديداً في هذا اليوم "و الذي أصبح يومكوا" و أشعر حَقِيقَةً بالتقصير تجاهكم جميعاً في التواصل .. ولكن .. معذره وسامحوني، أخجل من أي أنواع الإحتفال حالياً ولو حتى لمجرد ساعات محدوده في هذا اليوم وهذا الوقت الصعب جداً على نفسي، رسائلكم جميعاً غالية ولكنها في…