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رسالة غير مُتوقعة من شريهان في عيد ميلادها: لا أريد مضايقتكم ولكن!

فنّ
2023-12-06 | 06:45
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رسالة غير مُتوقعة من شريهان في عيد ميلادها: لا أريد مضايقتكم ولكن!
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رسالة غير مُتوقعة من شريهان في عيد ميلادها: لا أريد مضايقتكم ولكن!

رسالة غير مُتوقعة من شريهان في عيد ميلادها: لا أريد مضايقتكم ولكن!

تزامناً مع حلول عيد ميلادها، دوّنت النجمة المصريّة شريهان رسالة غير مُتوقّعة عبر حسابها الرسمي على X. 
 
وجاء في رسالة شريهان "لا أريد أبداً مضايقتكم وتحديداً في هذا اليوم "و لذي أصبح يومكوا"، وأشعر حَقِيقَةً بالتقصير تجاهكم جميعاً في التواصل، ولكن معذرة وسامحوني، أخجل من أي أنواع الإحتفال حالياً ولو حتى لمجرد ساعات محدودة في هذا اليوم وهذا الوقت الصعب جداً على نفسي". 
 
وأردفت شريهان قائلةً "رسائلكم جميعاً غالية ولكنها في قت صعب أعيش فيه أصعب وأقسى أيام وساعات ولحظات عُمري التي عشتها، ولن أكون سعيدة إن احتفلت سواء مع أسرتي وعائلتي الكبيرة أو أسرتي وعائلتي الصغيرة وهي أنتم محبي شريهان الشريهانيين كما تحبون أن أقول لكم أو أتكلم معكم وأناديكم وأنا سأظل أكثر من متشرفة". 
 
وتابعت شريهان "سامحوني فما تبقى لي هو عدم التناقض وقلبي وعقلي الذي لا يستوعب ما يحدث في العالم، وأنفاسي الأخيرة التي سأقابل بها ربي ومعهم رفض إبادة الشعب الفلسطيني، ورفض قتل القضية الفلسطينية، ورفض مايحدث للشعب المدني الفلسطيني في غزة بجميع فئاته، ورفض تهجيره القسري وإنتهاك حقوق الإنسان، ورفض التطهير العرقي والإبادة الجماعية الشاملة للشعب الفلسطيني واغتصاب حقوق هذا الشعب الأسطوري العظيم كان وسيبقى وإلى الأبد. ولا يوجد عندي أمل في غير آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته سبحانه وتعالى تنزل على الأرض في وقتنا هذا لعالمنا هذا لتنصر الحق والعدل وتلحق بالإنسان والإنسانية.. سامحوني". 
 

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