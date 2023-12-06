تركته وعادت الى مصر وحيدة... خلاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب الى العلن

تركته وعادت الى مصر وحيدة... خلاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب الى العلن

عاد اسم الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب الى التداول من جديد، بعدما تداولت وسائل اعلام مصريّة خبر وقوع خلاف جديد بينهما.

ووفق المعلومات المُتداولة، تركت الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب زوجها الفنان حسام حبيب في السعودية وعادت الى مصر وحيدةً، بعدما قرّر الأخير تأجيل حفلها في الرياض من دون الرجوع اليها.