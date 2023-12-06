أشرف عبد الغفور تخلّى عن "الباروكة" بفضله.. يحيى الفخراني: أنا نصحته!

أشرف عبد الغفور تخلّى عن "الباروكة" بفضله.. يحيى الفخراني: أنا نصحته!

نعى الممثل المصري يحيى الفخراني زميله أشرف عبد الغفور، وتحدّث عن "الباروكة الّتي ارتداها صديقه الراحل لسنوات طويلة.

وكشف يحيى الفخراني أنّه نصح أشرف عبد الغفور بتجربة التوقف عن ارتدائها والظهور بمظهره الطبيعي، وعندما قرر الراحل الظهور في دور تمثيلي بشكله الطبيعي أعجب بالأمر.