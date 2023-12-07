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"تايم" تختار النجمة الأميركية تايلور سويفت شخصية العام 2023

فنّ
2023-12-07 | 02:51
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"تايم" تختار النجمة الأميركية تايلور سويفت شخصية العام 2023

"تايم" تختار النجمة الأميركية تايلور سويفت شخصية العام 2023

اختارت مجلة "تايم" الأربعاء نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت شخصية العام 2023 بعدما شكّلت جولة حفلاتها حدثاً استثنائياً في الصناعة الموسيقية.

واعتبر رئيس تحرير المجلة سام جيكوبس أن "الكثير مما أنجزته (تايلور) سويفت عام 2023 لا يُقدّر بثمن"، مشيرا إلى أنها "التزمت إعطاء قيمة لأحلام الناس ومشاعرهم وتجاربهم، خصوصاً النساء اللواتي يشعرن بأنهن مهملات وبأن ثمة إقلالاً من شأنهنّ باستمرار".

وعلّل جيكوبس منح سويفت اللقب بكونها بَنَت "عالماً خاصاً بها لكنه يفسح في المجال للكثير من الناس"، و"جَعَلَت قصتَها أسطورةً عالمية"، و"أدخَلَت الفرحة إلى مجتمع كان في أمسّ الحاجة إليها".

واضافت مغنية الكانتري البالغة 33 عاماً بذلك لقباً جديداً إلى قائمة طويلة من النجاحات والأرقام القياسية، إذ تحتل ألبوماتها الجديدة أو المعاد إصدارها في كثير من الأحيان المراكز الأولى في قوائم ترتيب الأغنيات والألبومات الأميركية، كما هي راهناً حال أغنية "1989 (تايلورز فيرجن)"، التي تصدرت تصنيف "بيلبورد 200".

وبرزت سويفت أيضاً منذ عام بانتقادها شركة "تيكت ماستر" العملاقة لحجوزات الحفلات بسبب البلبلة التي رافقت مبيعات تذاكر الحفلات في جولتها "ذي إيراس تور" (The Eras Tour)، مما اضطر المنصة التي غالباً ما تتعرض لانتقادات لمركزها الاحتكاري إلى المثول أمام الكونغرس الأميركي للدفاع عن نفسها.

رمز نسوي

واستناداً إلى النجاح الكبير لجولتها، طرحت فيلماً سينمائياً عن حفلاتها ما لبث أن تصدّر في عطلة الأسبوع الأولى لانطلاق عروضه شباك التذاكر في أميركا الشمالية.

وتحظى الفنانة بشعبية كبيرة بين المعجبين الذين يوصفون بـ"ذي سويفتيز" نسبةً إلى اسم شهرتها، وبات يُنظر إليها على أنها رمز نسوي، وقد حرصت في مقابلة نادرة ومطولة مع مجلة "تايم" الأربعاء على تأكيد هذه السمعة.

وقالت في هذه المقابلة "ما الموجود منذ فجر التاريخ؟ مجتمع أبوي. ما الذي يغذي المجتمع الأبوي؟ المال، وتدفّق المداخيل، والاقتصاد. لذا، إذا نظرنا إلى الأمر بالطريقة الأشد سخرية، يتبين لنا أن كون أفكار المرأة أصبحت أكثر ربحية يعني أن المزيد من الأعمال الفنية النسائية ستُنتَج، وهذا أمر مشجع جداً".

كذلك تحدثت عن علاقتها العاطفية الجديدة مع لاعب كرة القدم الأميركي في فريق كانساس سيتي تشيفز ترافيس كيلسي، الذي روى للصحافة المتخصصة في أخبار المشاهير أنهما تواعدا أولاً "في الخفاء" و"بعيداً من عيون عامة الناس" لوقت طويلة" قبل المجاهرة بعلاقتهما.

وأوضحت مجلة "تايم" أن مغنية "شايك إت أوف" و"كرول سامر" التي فازت بلقب "تايم" خلفاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هي "أول شخص من الوسط الفني يحصل على لقب شخصية العام لنجاحه كفنان".

وذكّر رئيس تحرير "تايم" بأن اللقب يُمنح عادةً لرؤساء الدول أو عمالقة الصناعة، لكن "تايلور سويفت وجدت طريقة لتجاوز الحدود ولتكون مصدرا للنور".

وكانت "تايم" نشرت الاثنين قائمة المتأهلين للتصفيات النهائية، وهم، إلى جانب تايلور سويفت، الزعيمان الروسي والصيني فلاديمير بوتين وشي جينبينغ، والملك البريطاني تشارلز الثالث، ورئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول، ورئيس شركة "أوبن إيه آي" سام التمان، والمشاركون في إضراب هوليوود، والمدعون العامون الذين وجهوا تهماً للرئيس السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى شخصية باربي التي كانت محور فيلم سينمائي حقق مداخيل كبيرة هذه السنة.
 

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