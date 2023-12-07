ريهام سعيد ممنوعة من الظهور على الشاشات المصرية.. إليكم التفاصيل

ريهام سعيد ممنوعة من الظهور على الشاشات المصرية.. إليكم التفاصيل

أصدرت نقابة الإعلاميين في مصر قراراً يقضي بمنع الإعلاميّة المصريّة ريهام سعيد من الظهور على الشاشات بسبب مخالفتها قوانين النقابة.

وكشف نقيب الإعلاميين المصريين طارق سعدة أن ريهام سعيد خالفت التعاقد المبرم بينها وبين قناة "الشمس" الفضائية، وأوضح "ريهام خالفت المادة 71 من قانون النقابة، والتي تُلزم الإعلامي الحاصل على تصريح بالظهور على الشاشات بإبلاغ النقابة بانتقاله من محطة إلى أخرى لتوفيق أوضاعه".