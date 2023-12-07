أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
Special Labor Inspector
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بوليرو... موسيقى "الهوية والشعور والشعر" في كوبا والمكسيك
فنّ
2023-12-07 | 07:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
بوليرو... موسيقى "الهوية والشعور والشعر" في كوبا والمكسيك
بوليرو... موسيقى "الهوية والشعور والشعر" في كوبا والمكسيك
تشكّل موسيقى بوليرو التي أدرجتها اليونسكو الثلاثاء ضمن التراث غير المادي للإنسانية أحد الرموز الثقافية البارزة للمجتمعين الكوبي والمكسيكي، ووسيلة للتعبير بالغناء عن العواطف والمشاعر.
وتقول المغنية الكوبية ميغداليا هيشافاريا "إنها موسيقى تنبض بالحياة".
وداخل منزلها في هافانا، تحتفل المغنية البالغة 82 عاماً والتي كرّست 60 سنة منها للأغاني الرومانسية التي تشتهر بها كوبا والمكسيك، بالخبر السارّ مؤديةً "مي فالتاباس تو" ("Me faltabas tu")، إحدى أغنياتها المفضلة.
وبصوتها المؤثّر، تؤدّي ميغداليا أغاني تنتمي إلى موسيقى بوليرو في بلدان عدة بينها كولومبيا والمكسيك وإسبانيا، وغنّت إلى جانب نجوم بوليرو من أمثال أومارا بورتوندو وسيليا كروز.
وتقول هيشافاريا إنّ "بوليرو عبارة عن أحاسيس وموسيقى هادئة وجميلة يستمتع بها الناس وتتيح للراغبين في الوقوع بالحب أن يفعلوا ذلك بحرية، وتسمح لمَن يريد إعطاء قبلة أن يُقدِم على ذلك".
ومع أنّ الجزيرة شهيرة بأنواع موسيقية على غرار السون والرومبا، تنتشر فيها أيضاً موسيقى بوليرو. وحققت أغنية "دوس غاردينياس" شهرة عالمية منذ نجاح فرقة "بوينا فيستا سوشل كلوب".
ويؤدي بيدرو لويس كاريو (52 عاماً) الذي يعزف على إحدى الآلات الإيقاعية، موسيقى بوليرو في ماليكون منذ 30 عاماً، ودائماً ما تنتابه دهشة من "المشاعر" و"الأحاسيس" التي تثيرها "هذه الموسيقى المذهلة" في نفوس السياح بكوبا.
وتنظّم كوبا منذ العام 1987، مهرجاناً لموسيقى بوليرو. وسنة 2001، أدّى نحو 600 فنان كوبي وأجنبي أغنيات كلاسيكية على نمط "دوس غاردينياس" و"سولامنته أونا فيز" لـ76 ساعة متواصلة، مسجلين رقماً قياسياً في هذا الخصوص.
نشأت موسيقى بوليرو في سانتياغو دي كوبا في جنوب شرق الجزيرة، خلال نهاية القرن التاسع عشر مع "تريستيزا" للمغنّي بيبي سانشيز، قبل أن تصل إلى المكسيك المجاورة.
وفي العام 1932، كتبت المكسيكية كونسويلو فيلاسكيز المعروفة بكونسوليتو، "بيسامه موتشو"، وهي أشهر أغنية من نوع بوليرو في العالم، وأعاد غنائها بأصواتهم كل من نات كينغ كول وفرانك سيناترا وفرقة بيتلز.
وكان للعصر الذهبي للسينما المكسيكية (1940-1960) دور في انتشار هذا النوع الموسيقي في أميركا اللاتينية، مع الممثل بيدرو إنفانتي والمغني وكاتب الأغاني أغوستين لارا.
وحقق مغنّو بوليرو كوبيون من أمثال بيني موري وريتا مونتانا مسيرات فنية ناجحة في المكسيك، فيما حظيت فرق مؤلفة من ثلاثة أعضاء بينها "لوس بانشوس" بشهرة عالمية.
وتقدّمت الدولتان بصورة مشتركة بطلب لإدراج بوليرو ضمن التراث غير المادي للإنسانية.
وتُعرِّف مكسيكو سيتي وهافانا موسيقى بوليرو بأنها "هوية وشعور وشعر في أغانٍ"، و"جزء لا يتجزأ من الأغنية العاطفية".
وفي إحدى الحانات الشهيرة في مكسيكو سيتي، يؤدّي خوسيه أنطونيو فيراري (72 عاماً)، أغنية "سابور أ مي".
ويقول عازف آلة "ريكينتو" (نوع من الغيتار) لوكالة فرانس برس إن "بوليرو هي موسيقى تثير الأحاسيس الشخصية جداً لدى الإنسان".
ويرى مغني البوليرو الكوبي ليو فيرا (57 عاماً)، أنّ إدراج هذا النوع الموسيقي ضمن التراث غير المادي للإنسانية يأتي في الوقت المناسب لناحية جعل هذا النوع الذي يمثل "السحر" و"الحب" "رائجاً ومعاصراً" من جديد.
وفي المكسيك، يلاحظ فيراري أنّ معظم الموسيقيين الذين يغنّون نوع البوليرو تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، كما هي الحال في كوبا. ويقول "ما دام الحب والإحجام عنه موجودين، ستبقى أمور جميلة كموسيقى بوليرو قائمة".
آخر الأخبار
فنّ
موسيقى
"الهوية
والشعور
والشعر"
والمكسيك
التالي
"ماي ديسمبر" و"أميركان فيكشن" و"باست لايفز" تتصدّر الترشيحات لجوائز "سبيريت"
وجيه صقر ينجو من حادث سير مروّع
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2023-11-24
هل يعلن دي ماريا اعتزاله الدولي بعد "كوبا أميركا 2024"؟
رياضة
2023-11-24
هل يعلن دي ماريا اعتزاله الدولي بعد "كوبا أميركا 2024"؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-27
شباب جمعهم جمال الموسيقى... أنطوني أدونيس يروي للـLBCI قصة نجاح "مجموعة أدونيس"
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-27
شباب جمعهم جمال الموسيقى... أنطوني أدونيس يروي للـLBCI قصة نجاح "مجموعة أدونيس"
0
صحف اليوم
2023-09-13
"مربوطة بحبل"... جثة مجهولة الهوية على طريق الصالومي
صحف اليوم
2023-09-13
"مربوطة بحبل"... جثة مجهولة الهوية على طريق الصالومي
0
منوعات
10:19
اضطراب غريب... تخشى تناول وجبة عيد الميلاد مع عائلتها بسبب "الأصوات"!
منوعات
10:19
اضطراب غريب... تخشى تناول وجبة عيد الميلاد مع عائلتها بسبب "الأصوات"!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
09:04
هل صدقت الشائعات... جيجي حديد وبرادلي كوبر سويًّا؟
فنّ
09:04
هل صدقت الشائعات... جيجي حديد وبرادلي كوبر سويًّا؟
0
فنّ
08:34
صاحب أغنية Despacito يعتزل الفنّ... لهذا السبب!
فنّ
08:34
صاحب أغنية Despacito يعتزل الفنّ... لهذا السبب!
0
فنّ
07:13
"ماي ديسمبر" و"أميركان فيكشن" و"باست لايفز" تتصدّر الترشيحات لجوائز "سبيريت"
فنّ
07:13
"ماي ديسمبر" و"أميركان فيكشن" و"باست لايفز" تتصدّر الترشيحات لجوائز "سبيريت"
0
فنّ
07:08
وجيه صقر ينجو من حادث سير مروّع
فنّ
07:08
وجيه صقر ينجو من حادث سير مروّع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:37
طيران الشرق الأوسط: جدول الرحلات للفترة الممتدة من 14 الحالي ولغاية 10 كانون الثاني المقبل
خبر عاجل
08:37
طيران الشرق الأوسط: جدول الرحلات للفترة الممتدة من 14 الحالي ولغاية 10 كانون الثاني المقبل
0
منوعات
2023-11-27
"أريد أن أعيش الى الـ100"... سيدة تسعينية تعيش في قلق دائم والسبب: إطعام الطيور؟!
منوعات
2023-11-27
"أريد أن أعيش الى الـ100"... سيدة تسعينية تعيش في قلق دائم والسبب: إطعام الطيور؟!
0
عالم الطبخ
2023-07-30
السمك المشوي مع بوريه البطاطا الحلوة... وصفة لذيذة تتعلمونها مع الشيف حنا طويل
عالم الطبخ
2023-07-30
السمك المشوي مع بوريه البطاطا الحلوة... وصفة لذيذة تتعلمونها مع الشيف حنا طويل
0
صحة وتغذية
08:49
علاج بديل عن جرعة الأنسولين... تجربة سريرية تعطي الأمل لمرضى السكري
صحة وتغذية
08:49
علاج بديل عن جرعة الأنسولين... تجربة سريرية تعطي الأمل لمرضى السكري
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:55
جبهة الجنوب تشتعل.. قصف عنيف وغارات جوية اسرائيلية على قرى الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
06:55
جبهة الجنوب تشتعل.. قصف عنيف وغارات جوية اسرائيلية على قرى الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
05:52
جولة للراعي في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
05:52
جولة للراعي في الجنوب
0
أخبار لبنان
05:32
الراعي من صور: نخاف من امتداد الحرب ونريد السلام ...ونحيي كل البلدات الجنوبية
أخبار لبنان
05:32
الراعي من صور: نخاف من امتداد الحرب ونريد السلام ...ونحيي كل البلدات الجنوبية
0
أخبار لبنان
03:37
تحقيق لفرانس برس بشأن الضربة الإسرائيلية على صحافيين في لبنان: "جريمة حرب"
أخبار لبنان
03:37
تحقيق لفرانس برس بشأن الضربة الإسرائيلية على صحافيين في لبنان: "جريمة حرب"
0
أخبار دولية
17:12
المتحدث باسم الخارجية الأميركية جدد موقف واشنطن من رفض إقامة منطقة عازلة في غزة
أخبار دولية
17:12
المتحدث باسم الخارجية الأميركية جدد موقف واشنطن من رفض إقامة منطقة عازلة في غزة
0
أخبار دولية
17:06
نتنياهو دعا الصليب الأحمر الدولي الى التوجه الى قطر... لماذا؟
أخبار دولية
17:06
نتنياهو دعا الصليب الأحمر الدولي الى التوجه الى قطر... لماذا؟
0
أخبار دولية
16:42
المتحدث باسم الجيشِ الإسرائيلي: هاجمنا قيادات لحزب الله في جبهة الشمال
أخبار دولية
16:42
المتحدث باسم الجيشِ الإسرائيلي: هاجمنا قيادات لحزب الله في جبهة الشمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
البطاقة الخضراء تدخل عالم كرة القدم من الباب العريض
تقارير نشرة الاخبار
13:53
البطاقة الخضراء تدخل عالم كرة القدم من الباب العريض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
تعرفوا معنا على "بيت الإستدامة" الإماراتي في المنطقة الخضراء على هامش COP28
تقارير نشرة الاخبار
13:47
تعرفوا معنا على "بيت الإستدامة" الإماراتي في المنطقة الخضراء على هامش COP28
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:37
طيران الشرق الأوسط: جدول الرحلات للفترة الممتدة من 14 الحالي ولغاية 10 كانون الثاني المقبل
خبر عاجل
08:37
طيران الشرق الأوسط: جدول الرحلات للفترة الممتدة من 14 الحالي ولغاية 10 كانون الثاني المقبل
2
منوعات
15:25
وفاة امرأة أمام زوجها خلال شهر العسل...إليكم التفاصيل المروعة!
منوعات
15:25
وفاة امرأة أمام زوجها خلال شهر العسل...إليكم التفاصيل المروعة!
3
منوعات
13:20
دفعها إلى غرفة جانبية في أحد المطاعم واغتصبها...إليكم ما فعله النادل مع السائحة!
منوعات
13:20
دفعها إلى غرفة جانبية في أحد المطاعم واغتصبها...إليكم ما فعله النادل مع السائحة!
4
خبر عاجل
14:59
ميشال ضاهر لـحوار المرحلة: مرشحنا الى حد اليوم هو جهاد أزعور واذا دعا الرئيس بري الى جلسة سننتخبه والمواجهة ما زالت بين أزعور وفرنجية وأتمنى أن يكون العماد جوزيف عون الخيار الثالث
خبر عاجل
14:59
ميشال ضاهر لـحوار المرحلة: مرشحنا الى حد اليوم هو جهاد أزعور واذا دعا الرئيس بري الى جلسة سننتخبه والمواجهة ما زالت بين أزعور وفرنجية وأتمنى أن يكون العماد جوزيف عون الخيار الثالث
5
خبر عاجل
03:29
المتحدث بإسم وزارة الخارجية الاميركية سام ويربيرغ للـLBCI: لا جديد في زيارة هوكستين ولا رابط بين مفاوضات ترسيم الحدود والوضع مع اسرائيل وترسيم الحدود سيؤدي الى فائدة اقتصادية للشعب اللبناني
خبر عاجل
03:29
المتحدث بإسم وزارة الخارجية الاميركية سام ويربيرغ للـLBCI: لا جديد في زيارة هوكستين ولا رابط بين مفاوضات ترسيم الحدود والوضع مع اسرائيل وترسيم الحدود سيؤدي الى فائدة اقتصادية للشعب اللبناني
6
أخبار لبنان
05:03
عشرات الحالات المرضية في الجاهلية... ماذا يحدث؟
أخبار لبنان
05:03
عشرات الحالات المرضية في الجاهلية... ماذا يحدث؟
7
خبر عاجل
15:36
كيربي: مستمرون بإرسال المساعدات العسكرية إلى إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد حماس
خبر عاجل
15:36
كيربي: مستمرون بإرسال المساعدات العسكرية إلى إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد حماس
8
خبر عاجل
04:33
الراعي من صور: الحرب غير محصورة في غزّة ونخاف من امتدادها ونريد السلام وسنزور المراجع الإسلامية والمسيحية في المدينة كي نقول للجنوبيين نحن معكم وإلى جانبكم
خبر عاجل
04:33
الراعي من صور: الحرب غير محصورة في غزّة ونخاف من امتدادها ونريد السلام وسنزور المراجع الإسلامية والمسيحية في المدينة كي نقول للجنوبيين نحن معكم وإلى جانبكم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More