وجيه صقر ينجو من حادث سير مروّع

وجيه صقر ينجو من حادث سير مروّع

انهالت الاتصالات على الممثل اللبناني وجيه صقر، بعد انتشار خبر تعرّضه لحادث سير مروّع في الساعات الماضية.

بدوره، طمأن الممثل وجيه صقر محبّيه انّه بخير، معلناً نجاته من حادث سير مروّع. وصرّح وجيه صقر "الحادث قطع على خير... حديد بحديد مش أكتر"، بالإشارة منه الى تضرّر سيارته.