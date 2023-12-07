هل صدقت الشائعات... جيجي حديد وبرادلي كوبر سويًّا؟

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هل صدقت الشائعات... جيجي حديد وبرادلي كوبر سويًّا؟
فنّ
2023-12-07 | 09:04
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هل صدقت الشائعات... جيجي حديد وبرادلي كوبر سويًّا؟
يقضي كلّ من عارضة الأزياء جيجي حديد، البالغة 28 عامًا، والممثل وبرادلي كوبر، البالغ 48 عامًا، وقتًا طويلاً معًا أثناء زيارتها لشاحنة الطعام الخاصة به في نيويورك، الأمر الّذي يشير إلى أن العلاقة الرومانسية بينهما قد أصبحت جدية.
وأثار كوبر وحديد حيرة كبيرة وسط كثرة الشائعات عن موضوع المواعدة في تشرين الاول، ووفقًا لموقع "
ديلي ميل
".
وبالتالي، فإنهما يبذلان جهدًا ليكونا مع بعضهما البعض بحيث حصل الثنائي على موافقة عائلتهما وأصدقائهما، بما في ذلك حبيبيهما السابقين زين مالك وإيرينا شايك.
ويُذكر أن لدى حديد ابنة تبلغ من العمر ثلاث سنوات تدعى "خاي" من زين والذي انفصلت عنه في عام 2021، بعد ست سنوات من المواعدة المتقطعة. وفي الوقت نفسه، انفصل برادلي عن إيرينا في عام 2019، أي بعد أربع سنوات من علاقتهما، ولديهما ابنة تدعى ليا وتبلغ من العمر ست سنوات.
وواصلت حديد دعمها لكوبر الذي حضر حدث البوب "Danny & Coop's Cheesesteaks" والذي أقيم يوم الأربعاء في شارع "West Third Street" ، وذهبت عائداته إلى مؤسسة غير ربحية تطعم سكان نيويورك المحتاجين.
وبحسب المعلومات، كان هناك بين الحضور أيضًا إيرينا، الحبيبة السابقة لبرادلي وابنتهما.
آخر الأخبار
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جيجي حديد
عارضة الأزياء
الممثل
برادلي كوبر
مواعدة
علاقة حب
انفصال
ابنة
شاحنة طعام
نيويورك.
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