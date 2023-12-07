عن "الانهيار المجتمعي"... بريطاني يفوز بجائزة مرموقة للفن المعاصر

فاز الفنان البريطاني جيسي دارلينغ ليل الثلاثاء بجائزة "تيرنر" المرموقة للفن المعاصر، عن أعماله الفنية التي تتناول "الانهيار المجتمعي".

وكان جيسي دارلينغ، البالغ 41 عاماً والمقيم راهناً في برلين، رُشّح لنيل الجائزة عن معرضيه "نو ميدالز، نو ريبونز" ("No Medals, No Ribbons") في أكسفورد و"إنكلوجرز" ("Enclosures") في مركز كامدن للفنون في لندن.

وتسلّم دارلينغ الجائزة من مغني الراب تيني تمباه في إيستبورن، الواقعة في جنوب إنكلترا، بحسب وكالة فرانس برس.

وأشادت اللجنة باستخدامه مواد وقطعاً شائعة على غرار الخرسانة والحواجز المعدنية، للإشارة إلى عالم "مألوف" و"مجنون" في الوقت نفسه، على ما قال منظمو الحدث في بيان.

وذكر البيان أنّ عمل دارلينغ الذي يشير إلى "الانهيار المجتمعي"، يغيّر عدداً من المفاهيم كالعمل والطبقات الاجتماعية والجانب البريطاني والسلطة".

ويحصل الفائز بجائزة تيرنر على 25 ألف جنيه إسترليني (نحو 31 ألف دولار)، بينما ينال كل من المتأهلين إلى المرحلة النهائية 10 آلاف جنيه إسترليني (نحو 12500 دولار).