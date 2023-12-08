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ماكولاي كولكين يجتمع مجددًا مع والدته في Home Alone...لن تصدقوا كيف أصبحا بعد كل هذه السنوات! (فيديو)

ماكولاي كولكين يجتمع مجددًا مع والدته في Home Alone...لن تصدقوا كيف أصبحا بعد كل هذه السنوات! (فيديو)







وكان كولكين برفقة خطيبته بريندا سونج وطفليه في حفل التكريم الذي أُقيم من أجل الاحتفال بوضع اسمه على نجمة في ممشى المشاهير Walk of Fame في هوليوود.



وقالت أوهارا في حفل تكريم الممثل: "أنت تستحق نجمتك في ممشى المشاهير في هوليوود. وأشكرك لأنك جعلتني أنضم إليك، أنا والدتك المزيفة التي تركتك في المنزل وحدك، ليس مرة بل مرتين، لمشاركتك هذه المناسبة السعيدة".



وقصدت الممثلة في قولها، دورها في فيلم Home Alone في الجزء الأول والثاني، عندما تركت ابنها وحده في المنزل وذهبت مع عائلتها في عطلة. اجتمع بطل فيلم Home Alone الشهير ماكولاي كولكين مع كاثرين أوهارا، التي لعبت دور والدته، بحسب موقع "اندبندنت" وكان كولكين برفقة خطيبته بريندا سونج وطفليه في حفل التكريم الذي أُقيم من أجل الاحتفال بوضع اسمه على نجمة في ممشى المشاهير Walk of Fame في هوليوود.وقالت أوهارا في حفل تكريم الممثل: "أنت تستحق نجمتك في ممشى المشاهير في هوليوود. وأشكرك لأنك جعلتني أنضم إليك، أنا والدتك المزيفة التي تركتك في المنزل وحدك، ليس مرة بل مرتين، لمشاركتك هذه المناسبة السعيدة".وقصدت الممثلة في قولها، دورها في فيلم Home Alone في الجزء الأول والثاني، عندما تركت ابنها وحده في المنزل وذهبت مع عائلتها في عطلة.