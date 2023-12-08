أحد نجوم مسلسل "باب الحارة" في ذمة الله... وداعاً!

أحد نجوم مسلسل "باب الحارة" في ذمة الله... وداعاً!

أعلنت نقابة الفنانين السوريين وفاة الممثل السوري سعيد عبد السلام، الّذي فارق الحياة بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 84 عاماً.

وودّعت النقابة الراحل في بيانٍ جاء فيه: "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل القدير الفنان سعيد عبد السلام، لروحه السلام ولكم ولأسرته ومحبيه خالص العزاء والصبر والسلوان".

يُذكر أن الراحل سعيد عبد السلام قد شارك في العديد من الأعمال المسرحيّة والمسلسلات التلفزيونيّة، وآخرها مسلسل البيئة الشامية "باب الحارة".