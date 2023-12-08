رغم تحوّله جنسياً... كايتلين جينر تنتقد مجتمع الميم "المجانين سيطروا على مجتمع المثليين" (فيديو)

انتقدت كايتلين جينر الأمور الّتي تطال مجتمع الميم راهناً وادعت أن "الأشخاص المجانين قد سيطروا" على مجتمع المثليين.

في مقابلة مع الكوميدي البريطاني جون كليز، انتقد المتحول جنسياً والحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية، 74 عامًا، "مجموعة صغيرة" من الأشخاص في مجتمع الميم الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن "أيديولوجيتهم اليقظة".

وتحدثت جينر، التي كانت تُعرف باسم "بروس جينر" حتى تحوّلها الجنسي في عام 2015، سابقًا عن الأشخاص الذين تشير إليهم باسم "مافيا قوس قزح المتطرفة".

وادعت الآن أن مجتمع الميم، وخاصة مجتمع المتحولين جنسيًا، قد "تم الاستيلاء عليه... من قبل مجموعة صغيرة من الأشخاص المجانين للغاية".

وأوضحت: "إنهم ليسوا صورة جيدة للأشخاص المتحولين جنسيًا بشكل عام، لأنهم صريحون جدًا ويقولون إن "النساء المتحولات هن نساء حقيقيات" ويصرخن في الناس، ولن تصل إلى أي مكان بهذه الطريقة".

وقالت الشخصية التليفزيونية، التي لعبت دور البطولة في برنامج Keeping up with the Kardashians مع زوجته السابقة كريس جينر وأطفالهما، إن وسائل التواصل الاجتماعي أعطت هذه المجموعة الصغيرة من الأشخاص "ميكروفونًا كبيرًا وعاليًا" للتعبير عن آرائهم المثيرة للجدل.

وفي المقابلة، حثت أيضًا السياسيين ووسائل الإعلام على الابتعاد عن "أعمال المتحولين جنسيًا"، مضيفةً أنها لا تريد أن تدفع الحكومة تكاليف جراحة تغيير الجنس أو المشاركة فيها بأي شكل من الأشكال.