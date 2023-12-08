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جوليا روبرتس تكشف عن تناولها "فطر الهلوسة" علناً: "كانت تجربة لطيفة!" (فيديو)
فنّ
2023-12-08 | 14:48
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جوليا روبرتس تكشف عن تناولها "فطر الهلوسة" علناً: "كانت تجربة لطيفة!" (فيديو)
كشفت جوليا روبرتس عن "أقوى عقار" جربته على الإطلاق، وذلك خلال ظهورها في حلقة الخميس من برنامج Watch What Happens Live with Andy Cohen على قناة Bravo.
ووفق موقع "
ديلي ميل
"، ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، البالغة من العمر 56 عامًا، لأول مرة في برنامج Bravo الحواري ولعبت اللعبة المميزة الخاصة بالبرنامج Plead The Fifth، حيث يُطرح على الضيوف ثلاثة أسئلة ويُسمح لهم بعدم الإجابة على سؤال واحد فقط.
وسُئلت جوليا روبرتس في الحلقة: "ما هو أقوى عقار تناولته على الإطلاق؟". واعترفت النجمة قائلةً: "فطر الهلوسة".
وعندما سألها مقدم البرنامج عما إذا كانت هذه "تجربة إيجابية"، أجابت: "نعم، كانت لطيفة. أنا لن أكذب. يا أطفال، لا تجربوا ذلك في المنزل".
وحلّت نجمة هوليوود ضيفةً على البرنامج الحواري للترويج لفيلمها الجديد التشويقي "Leave The World Behind"، من تأليف وإخراج وإنتاج سام إسماعيل.
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