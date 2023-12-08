ابنة الراحل إحسان منذر تكشف عن موقف مؤثر: "شعرت بروح والدي في يوم زفافي بهذه الطريقة"

أطلّت ابنة المايسترو اللبناني الراحل إحسان منذر في برنامج "The Stage" الّذي يُعرض عبر شاشة الـLBCI ليل الجمعة، مع الإعلامية كارلا حداد حيث تحدّثت عن علاقتها المميزة مع والدها.

وأخبرت آية منذر عن موقف مؤثر حصل معها في يوم زفافها، الواقع في 11 حزيران من هذا العام، حيث دعت لوالدها أن يكون حاضراً معها في هذا اليوم المميز، طالبةً منه أن يظهر في أي هيئة.

وقالت الشابة: "قبل بدء مراسم الزفاف، كان من المفترض أن يُسلمني والدي إلى زوجي، إلا أنني رفضت أن أفعل هذا التقليد مع أي شخص غيره".

وتابعت: "ولكن قبل أن أسير نحو زوجي، شعرت أن أحداً لمسني، نظرت من حولي وتفاجأت بأنني لم أجد أحداً".

وقالت آية منذر إن بعض من الحاضرين في الزفاف أعلموها بعد انتهاء الحفل أنهم رأوا عصفوراً لم يروه قبلاً، وكان أزرق اللون، وحائماً طوال الحفل حول آية ومحبيها، فشعرت أنه قد كان حاضراً معها على هيئة عصفور.

وأكّدت آية أن روح والدها لا تُفارقها وأنها لا تزال تسمع الرسائل الصوتية الّتي كان يُرسلها إليها قبل وفاته، ولا تزال تأخذ بنصائحه وتتبع تعاليمه.