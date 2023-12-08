أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ابنة الراحل إحسان منذر تكشف عن موقف مؤثر: "شعرت بروح والدي في يوم زفافي بهذه الطريقة"

فنّ
2023-12-08 | 16:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ابنة الراحل إحسان منذر تكشف عن موقف مؤثر: &quot;شعرت بروح والدي في يوم زفافي بهذه الطريقة&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ابنة الراحل إحسان منذر تكشف عن موقف مؤثر: "شعرت بروح والدي في يوم زفافي بهذه الطريقة"

أطلّت ابنة المايسترو اللبناني الراحل إحسان منذر في برنامج "The Stage" الّذي يُعرض عبر شاشة الـLBCI ليل الجمعة، مع الإعلامية كارلا حداد حيث تحدّثت عن علاقتها المميزة مع والدها.
 
وأخبرت آية منذر عن موقف مؤثر حصل معها في يوم زفافها، الواقع في 11 حزيران من هذا العام، حيث دعت لوالدها أن يكون حاضراً معها في هذا اليوم المميز، طالبةً منه أن يظهر في أي هيئة.
 
وقالت الشابة: "قبل بدء مراسم الزفاف، كان من المفترض أن يُسلمني والدي إلى زوجي، إلا أنني رفضت أن أفعل هذا التقليد مع أي شخص غيره".
 
وتابعت: "ولكن قبل أن أسير نحو زوجي، شعرت أن أحداً لمسني، نظرت من حولي وتفاجأت بأنني لم أجد أحداً".
 
وقالت آية منذر إن بعض من الحاضرين في الزفاف أعلموها بعد انتهاء الحفل أنهم رأوا عصفوراً لم يروه قبلاً، وكان أزرق اللون، وحائماً طوال الحفل حول آية ومحبيها، فشعرت أنه قد كان حاضراً معها على هيئة عصفور.
 
وأكّدت آية أن روح والدها لا تُفارقها وأنها لا تزال تسمع الرسائل الصوتية الّتي كان يُرسلها إليها قبل وفاته، ولا تزال تأخذ بنصائحه وتتبع تعاليمه.
 

آخر الأخبار

فنّ

الموسيقار

الراحل

إحسان منذر

ابنته

آية منذر

حفل زفاف

استذكار

قصة مؤثرة

موقف

روح

والدها

عصفور.

LBCI التالي
أحد نجوم مسلسل "باب الحارة" في ذمة الله... وداعاً!
ماكولاي كولكين يجتمع مجددًا مع والدته في Home Alone...لن تصدقوا كيف أصبحا بعد كل هذه السنوات! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-27

سقطت في النار في حفل زفاف ابنتها...ذاب ثوبها على بشرتها وهذا ما حصل!

LBCI
منوعات
2023-10-20

خلال رقصها مع زوجها في حفل زفافهما تعرضت لموقف محرج كشف "أكثر مما ينبغي"!... إليكم الحدث المحرج! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-09-22

بعد أن أوصلها إلى عريسها في حفل زفافها... والد يمزق طرحة ابنته بالخطأ! (فيديو)!

LBCI
آخر الأخبار
13:46

المتحدث العسكري الإسرائيلي: إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة خلال عملية لتحرير محتجزين في قطاع غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
14:48

جوليا روبرتس تكشف عن تناولها "فطر الهلوسة" علناً: "كانت تجربة لطيفة!" (فيديو)

LBCI
فنّ
13:40

رغم تحوّله جنسياً... كايتلين جينر تنتقد مجتمع الميم "المجانين سيطروا على مجتمع المثليين" (فيديو)

LBCI
فنّ
05:53

زوجة حمو بيكا مُكلّلة بالذهب... مجوهرات ومفرقعات وحفل باذخ! (فيديو)

LBCI
فنّ
05:48

نادين نسيب نجيم تعود الى الفيديوهات الطريفة.. مليونا مشاهدة لفيديو "هل انت مال؟"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-11-27

"لقاء سيدة الجبل" طالب النواب بجلسة نقاش علنية تطرح بوضوح شرعية بقاء حزب الله وسلاحه

LBCI
حال الطقس
2023-12-02

منخفض جوي مساء الثلاثاء

LBCI
أخبار دولية
2023-12-03

وزير الخارجية الإيراني: النشاط العسكري في المنطقة سيتوسع إذا استمر التصعيد الإسرائيلي في غزة

LBCI
امن وقضاء
2023-06-30

القاصر خالد طارق عامر خرج ولم يعُد... هل شاهدتموه؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

بين استمرار الصراع في غزة وملف الأسرى... ضوء أخضر أميركي

LBCI
أخبار دولية
14:12

ماذا تعني الاشارة الى المادة 99 في كلام غوتيريش؟

LBCI
أخبار دولية
14:05

التصويت على مشروع القرار الإماراتي... في أي اتجاه يمكن أن يسير؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

تطورات ميدانية لافتة في الجنوب ... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:50

مقدمة النشرة المسائية 08-12-2023

LBCI
أخبار دولية
13:44

الاتحاد الدولي لكرة السلة يعطي مدينة جدة شرف استضافة كأس آسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

"مش بس عالميلاد".. عمل فني لا يخلو من الكوميديا

LBCI
أخبار دولية
13:37

معرض جدة للكتاب انطلق : "مرافئ ثقافية" من السعودية الى العالم!

LBCI
أخبار دولية
13:32

في cop28: طفل إماراتي يواجه التغير المناخي على طريقته .. فمن هو Mr Cop؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:44

دمار اثر استهداف وسط بلدة العديسة بمسيرة امام سنتر الساحلي (فيديوهات)

LBCI
فنّ
04:55

أحد نجوم مسلسل "باب الحارة" في ذمة الله... وداعاً!

LBCI
حال الطقس
23:53

منخفض جوي جديد سيؤثر على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
اقتصاد
02:05

انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟

LBCI
فنّ
04:22

ماكولاي كولكين يجتمع مجددًا مع والدته في Home Alone...لن تصدقوا كيف أصبحا بعد كل هذه السنوات! (فيديو)

LBCI
منوعات
09:28

دخلت في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي ثم وقعت الفاجعة... أصيبت بطلقات نارية في مؤخرتها وهذه التفاصيل!

LBCI
فنّ
05:01

الموت يُفجع الممثل المصري أحمد حلمي... ورسالة تفطر القلوب قبل الوداع الأخير

LBCI
موضة وجمال
06:09

من هي النجمة التي تمتلك أفضل مؤخرة بحسب العلماء؟...ليست كيم كارداشيان!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More