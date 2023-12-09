طوني خليفة يجيب على سؤال "من هي نجمة لبنان الأولى: هيفاء او نانسي او نجوى؟"

طوني خليفة يجيب على سؤال "من هي نجمة لبنان الأولى: هيفاء او نانسي او نجوى؟"

خلال حلوله ضيفاً على برنامج "حبر سرّي" مع الإعلامية أسما إبراهيم، سُئل الإعلامي طوني خليفة "من هي نجمة لبنان الأولى: هيفاء وهبي أو نانسي عجرم أو نجوى كرم؟".

واختار طوني خليفة السيدة فيروز مُعتبراً أنّها تستحق لقب "نجمة لبنان الأولى"، وأضاف "عندما نتحدث عن نجمة لبنان الأولى نقول السيدة فيروز والقيمة التي تملكها".