أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طوني خليفة يجيب على سؤال "من هي نجمة لبنان الأولى: هيفاء او نانسي او نجوى؟"

فنّ
2023-12-09 | 06:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طوني خليفة يجيب على سؤال &quot;من هي نجمة لبنان الأولى: هيفاء او نانسي او نجوى؟&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
طوني خليفة يجيب على سؤال "من هي نجمة لبنان الأولى: هيفاء او نانسي او نجوى؟"

طوني خليفة يجيب على سؤال "من هي نجمة لبنان الأولى: هيفاء او نانسي او نجوى؟"

خلال حلوله ضيفاً على برنامج "حبر سرّي" مع الإعلامية أسما إبراهيم، سُئل الإعلامي طوني خليفة "من هي نجمة لبنان الأولى: هيفاء وهبي أو نانسي عجرم أو نجوى كرم؟". 
 
واختار طوني خليفة السيدة فيروز مُعتبراً أنّها تستحق لقب "نجمة لبنان الأولى"، وأضاف "عندما نتحدث عن نجمة لبنان الأولى نقول السيدة فيروز والقيمة التي تملكها". 

آخر الأخبار

فنّ

طوني خليفة

هيفاء وهبي

نانسي عجرم

نجوى كرم

فيروز

LBCI التالي
تشبيه مايا دياب بكيم كارداشيان... هل تزعجها المقارنة؟
باسم مغنية ينشر صورة والده الراحل: "ما نسيتك ولا يوم"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-10-10

نجوى كرم ونانسي عجرم في تغريدتين متشابهتين عن لبنان وفلسطين!

LBCI
فنّ
2023-12-04

كلمات صادقة من هيفاء وهبي عن أهل فلسطين

LBCI
فنّ
2023-12-02

شارون ستون تتفاعل مع نانسي عجرم.. وترقص على "آه ونص" (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-11-30

"في الحياة متّسع للأحلام"... هيفاء وهبي نجمة بإيجابيتها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:48

تشبيه مايا دياب بكيم كارداشيان... هل تزعجها المقارنة؟

LBCI
فنّ
06:16

باسم مغنية ينشر صورة والده الراحل: "ما نسيتك ولا يوم"

LBCI
فنّ
06:13

تمزّق سروال محمد رمضان في موقف لا يحسد عليه... "اكتر موقف محرج اثناء التصوير" (فيديو)

LBCI
فنّ
06:09

اليسا تثير الجدل بفيديو رصدها في الكواليس... عدد مرافقيها يصدم الجمهور

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:40

"لم أخلق لأعاني"... شابة ترفض إنجاب طفل إلا إذا دفع لها شريكها هذا المبلغ الخيالي وبهذه الشروط!

LBCI
فنّ
14:48

جوليا روبرتس تكشف عن تناولها "فطر الهلوسة" علناً: "كانت تجربة لطيفة!" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2023-12-08

أشتية: النتيجة المفضلة للنزاع أن تصبح حماس شريكًا صغيرًا في ظل منظمة التحرير الفلسطينية

LBCI
أخبار دولية
11:52

الولايات المتحدة تبلغ مجلس الأمن معارضتها وقف إطلاق النار في غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:57

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: لمحاسبة مسؤولي الكيان الصهيوني على جرائم الحرب والإبادة الجماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

ضربة إسرائيلية جديدة طالت عيتا الشعب... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
05:56

السعودية تنتقد قرار إستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

بين استمرار الصراع في غزة وملف الأسرى... ضوء أخضر أميركي

LBCI
أخبار دولية
14:12

ماذا تعني الاشارة الى المادة 99 في كلام غوتيريش؟

LBCI
أخبار دولية
14:05

التصويت على مشروع القرار الإماراتي... في أي اتجاه يمكن أن يسير؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

تطورات ميدانية لافتة في الجنوب ... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:50

مقدمة النشرة المسائية 08-12-2023

LBCI
أخبار دولية
13:44

الاتحاد الدولي لكرة السلة يعطي مدينة جدة شرف استضافة كأس آسيا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
16:25

التايمز: معلومات اطلعت عليها بريطانيا تفيد بنقل مجموعات مدعومة من إيران صواريخ وأسلحة للبنان عبر العراق وسوريا

LBCI
حال الطقس
00:23

إستقرار يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
15:54

مجلس الأمن يفشل بإقرار مشروع قرار وقف نار فوري في غزة بعد فيتو أميركي

LBCI
منوعات
10:40

بقيت عارية بالكامل لأسبوع كامل...وهكذا وصفت تجربتها!

LBCI
منوعات
16:12

رجل "بطل" ينقذ سيدة من مياه الفيضانات... مشهد لا يُصدّق! (صور)

LBCI
منوعات
11:03

توفيت زوجته في يوم زفافهما...ودخل بعدها في معركة قانونية مع حماته!

LBCI
صحف اليوم
00:06

باريس تجمد مساعدات للجيش اللبناني (الشرق الأوسط)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

تطورات ميدانية لافتة في الجنوب ... ماذا في التفاصيل؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More