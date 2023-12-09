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تشبيه مايا دياب بكيم كارداشيان... هل تزعجها المقارنة؟
فنّ
2023-12-09 | 06:48
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تشبيه مايا دياب بكيم كارداشيان... هل تزعجها المقارنة؟
تشبيه مايا دياب بكيم كارداشيان... هل تزعجها المقارنة؟
خلال تواجدها أخيراً في المملكة العربيّة السعودية، علّقت الفنانة اللبنانيّة مايا دياب على تشبيهها بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.
وصرّحت: "المقارنة لا تزعجني، كل ما يهمّني هو أن إطلالتي موفّقة".
وأضافت مايا قائلةً: "ليقولوا ما يريدون، المهم أنني جميلة، والإطلالة تليق بي".
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