النجم العالمي مساري وسحر جولستاني يحتفلان بزفافهما ويٌتوّجان قصّة حبّهما بحضور نجوم عالميّين وأبرز المُنتجين الموسيقيّين

مساري يُطلق أغنية "جمالو" إهداءً لعروسه يوم الزفاف

بعد قصّة حبّ إستمرّت لسنوات، إحتفل النجم العالميّ ساري "مساري" عبّود بزفافه يوم 8 ديسمبر من مُصمّمة المجوهرات والمؤثّرة في عالم الموضة الكنديّة سحر جولستاني وذلك في حفل ضخم أقيم في L.A. Banquets في ولاية لوس أنجلوس.

حضر الحفل عدد كبير من الأهل والأصدقاء والمشاهير ونجوم الفن وأبرز الأسماء العالميّة في عالم الموسيقى الذين شهدوا على هذه اللحظة الرومانسيّة ضمن أجواء ساحرة ومُميّزة نذكر من بينهم المُنتج الموسيقيّ العالميّ وصديق العمر لمساري وسيم SAL صليبي وملكة جمال أميركا السابقة ريما فقيه صليبي ومُغنّي الراب Belly الصديق المُقرّب للعروسين والنجم الشاب عصام النجّار ....

وقد قدّمت النجمة إليانا أغنيتها "الكون جنّة معاك"(La Vie En Rose) الخاصّة بالرقصة الأولى للعروسين، وفاجأ النجم "مساري" عروسه سحر وأهداها أغنية"جمالو" التي قدّمها للمرّة الأولى في الحفل إحتفالاً بتتويج قصّة حبّهما وبالفصل الجديد من حياتهما معاً. وقد كتب مساري كلمات الأغنية مع علي دوغان ووزّعها موسيقياً كلّ من مساري وKemyst ومجد فهمة.

هذا، وقد تألّقت العروس سحر جولستاني بفستانين فخمين خطفا الأنظار من تصميم اللبنانيّة ياسمين ملاح التي صمّمتهما خصيصاً لهذه المُناسبة السعيدة والخاصّة.