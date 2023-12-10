صدمة تلف الوسط الفني... مخرج مصري معروف في حالة صحية حرجة: بُترت قدمه وهذه التفاصيل!

تعرض المخرج المصري أحمد البدري لأزمة صحية تسببت في دخوله المستشفى وبتر قدمه، الأمر الذي شكل صدمة كبرى لجميع محبيه والمحيطين به.وأعلن شقيق زوجة المخرج المصري عن الأمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتبعه عدد من المنتمين للوسط الفني المصري.وكتب شقيق زوجته قائلاً "الرجاء الدعاء للمخرج أحمد البدري زوج أختي.. تم بتر قدمه.. غيبوبة سكر.. متواجد في معهد ناصر".وفي منشور لاحق تابع شقيق زوجة المخرج المصري قائلا "أبي وأخي وأستاذي وزوج أختي أحمد البدري.. أسأل الله لك العافية والصبر على ما أنت فيه الآن.. وتحت رجلك يا أستاذي لحد ما تبقى أحسن من الأول إن شاء الله".وبدأ أحمد البدري حياته الفنية كممثل في أعمال فنية عدة، ثم ترك التمثيل وعمل في مجال الإخراج، ليقدم أول أفلامه الطويلة كمخرج في عام 2005 عندما قدم فيلم "غاوي حب" مع محمد فؤاد.وخلال مسيرته الفنية أخرج البدري أكثر من 50 عملا فنيا، أبرزها "عمر وسلمى" لتامر حسني، و"غايم أوفر" ليسرا ومي عز الدين، و"البيه رومانسي" لمحمد عادل إمام.فيما كان فيلم "الشنطة" الذي عرض قبل عامين وقام ببطولته بيومي فؤاد، هو آخر الأفلام التي أخرجها البدري، قبل أن يبتعد عن الوسط الفني لعامين.