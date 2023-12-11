ظهور محمد منير بوجهٍ منتفخ... "ملامح مُقلقة للكينغ" (صور)

ظهور محمد منير بوجهٍ منتفخ... "ملامح مُقلقة للكينغ" (صور)

ترافق أحدث ظهور للفنان المصري محمد منير مع حالة من القلق لدى محبّيه، بسبب ظهوره بوجه منتفخ.

في التفاصيل، بدا الكينغ محمد منير بملامح مختلفة في اللقطات من داخل استديو تسجيل أغنيته الجديدة، الأمر الّذي أقلق الجمهور فتساءل البعض عن وضع منير الصحي.

وبرزت تعليقات عديدة على الصور المُتداولة، مثل "ليه ملامحوه صادمة قبل فترة أحيا حفل غنائي وكان شكله طبيعي" و"ملامح مقلقة للكينغ، الله يشافيه".