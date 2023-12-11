هل يكون مصير لبلبة الحبس؟.. خالفت القانون والهيئة الوطنية للانتخابات رصدت الواقعة!

هل يكون مصير لبلبة الحبس؟.. خالفت القانون والهيئة الوطنية للانتخابات رصدت الواقعة!

تصدّر اسم النجمة المصرية لبلبة العناوين العريضة عبر المواقع الالكترونية، بعدما كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات مخالفة الأخيرة للقوانين وإحالتها للتحقيق.

وفي التفاصيل، أدلت لبلبة بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية للمرة الثانية بعدما كانت قد شاركت بالتصويت في نفس الانتخابات أثناء تواجدها في المملكة العربية السعودية.

ورصدت الهيئة الوطنية للانتخابات الواقعة الّتي تعدّ مخالفة دستوريّة تستوجب الإحالة للتحقيق أمام النيابة.

ووفق المادة رقم 66 من القانون: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك. ويعاقب بذات العقوبة أيضاً من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره، وكذا كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة".