الجمهور يسأل زوج ماريتا الحلاني: "من هلق شلحتوا المحابس؟" (صورة)

الجمهور يسأل زوج ماريتا الحلاني: "من هلق شلحتوا المحابس؟" (صورة)

يلاحظ روّاد الانترنت أدقّ التفاصيل في الصور الّتي ينشرها المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تمرّ صورة ماريتا الحلاني مع زوجها كميل أبي خليل مرور الكرام.

وفي التفاصيل، أطلّت ماريتا الحلاني على متابعيها بلقطةٍ جديدة جمعتها بزوجها كميل، واكتفت باستخدام إيموجي القلب للتعليق على الصورة.

ولاحظ البعض أن كميل لا يرتدي خاتم الزواج في يده، وعلّق أحدهم قائلاً "لسّاتكم عرسان جداد، من هلق شلحتوا المحابس؟".