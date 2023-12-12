بعدما ظهر في الجاكوزي... رامي صبري: فلسطين بتتضرب قبل ما انولد يعني نعمل ايه؟

بعدما ظهر في الجاكوزي... رامي صبري: فلسطين بتتضرب قبل ما انولد يعني نعمل ايه؟

شنّ روّاد الانترنت هجوماً على الفنان المصري رامي صبري بعد احيائه حفلات فنيّة في الأيام الماضية، واستمرّ الهجوم بسبب نشره صور جديدة له من داخل الجاكوزي وهو يستمتع بوقته.

وخرج رامي صبري عن صمته وردّ على الانتقادات الّتي طالته قائلاً "بشوف تعليقات لما انزّل فيديو الأسبوعين اللي فاتوا على حفلات حضّرناها، بشوف تعليقات غريبة: مش فاهم إنت بتغني إزاي وفلسطين بتتضرب".

وتابع صبري بالقول "إحنا أكيد مع فلسطين وضد الضرب وضد الناس اللي بتموت، لكن مش هتوقف على شغلنا ونفضل قاعدين ناكل ونشرب وننام واللي بيكتب كده بيكتب على أساس إيه؟ دا شغلنا وكاتبين عقود إنترناشونال ومش عقود صغيرة نقدر إننا منشتغلهاش. مش عايزنا نعمل حفلات ومش عايزنا نغني دا شيء غريب، بزعل لما بلاقي الناس بتفكر كده لكن معنديش حل".

وأردف رامي صبري "فلسطين بتتضرب من قبل ما انولد، يعني نعمل إيه أه لازم نقف ونعمل اللي علينا وممكن نغني وندفع فلوس ليهم ونتضامن لكن نوقف شغلنا هنعمل إيه؟ هل إنت مش بتتفرج على الماتشات اللي شغالة؟ مش بتدفع فلوس تروح تتفرج في الاستاد على الزمالك والأهلي؟ مش بتتفرج على ليفربول ومحمد صلاح؟ مش بتخرج وتعيش حياتك؟ طيب بتخرج ليه طالما فلسطين بتضرب وبتموت؟ يعني هنموت إحنا كمان".