طلاق جديد يضرب الوسط الفنّي قبل أيام من انتهاء عام 2023

طلاق جديد يضرب الوسط الفنّي قبل أيام من انتهاء عام 2023

قبل أيام من انتهاء عام 2023، يشهد الوسط الفنّي على طلاق ثنائي جديد بعد تسجيل أكثر من حالة انفصال بين المشاهير في الأيام الماضية، ونذكر منهم: أحمد فهمي وهنا الزاهد، يوسف الشرف وانجي علاء.

وفي التفاصيل، أعلن مطرب المهرجانات مسلم انفصاله عن زوجته ميكا البغدادي.

ودوّن مسلم عبر خاصيّة القصص القصيرة "الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن".