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فيفي عبده تعبّر عن حزنها: أنا كل يوم في غم وأعصابي تعبت

فيفي عبده تعبّر عن حزنها: أنا كل يوم في غم وأعصابي تعبت

كشفت النجمة المصريّة فيفي عبده أن عائلة ابنتها فلسطينيّة، وأعربت عن حزنها بسبب الحرب في غزة. واعتبرت فيفي عبده ما يحدث في غزة حالة خاصة بالنسبة إليها كون أهل ابنتها من غزة، وتابعت في حديث لـ "فوشيا" قائلةً "أنا كل يوم في الغم، لدرجة أن الطبيب أشار عليّ بمراجعة طبيب نفسي. أعصابي تعبت، ولا أستطيع فعل شيء".